Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

Состояние младенца удалось стабилизировать после тяжелого ранения, полученного во время нападения "шахида" на жилой дом в Кривом Роге.

Девочку вместе с матерью оперативно доставили в больницу в Днепре



Девятимесячная девочка, пострадавшая в результате удара "шахида" по частному дому в Кривом Роге, находится в стабильном состоянии после сложного ранения.

По данным медиков, в результате взрыва ребенок получил тяжелую травму — ей оторвало ногу, однако врачам удалось спасти конечность после срочного оперативного вмешательства.

Как сообщила медицинский директор городской больницы Лариса "Суспільному", ребенка доставили в медучреждение вместе с матерью менее чем через час после удара вечером 12 мая. На момент госпитализации ее состояние оценивалось как тяжелое.

"Благодаря оперативному вмешательству, которое было проведено вовремя, удалось спасти ножку девочке. Для дальнейшего лечения ее вместе с матерью перевели в больницу в Днепре", — отметила Лариса.

Как РФ управляет "Шахедами" в режиме реального времени

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ранее маршруты, скорость и высота полета ракет и дронов-камикадзе "Шахед" задавались заранее, с учетом условий местности и погоды.

Сейчас же, по его словам, российские войска начали использовать новые каналы управления.



"Mesh-сеть — это система, при которой беспилотники обмениваются сигналами между собой и работают как ретрансляторы. Благодаря этому оператор, находящийся на территории России, может управлять дроном в режиме реального времени и направлять его на конкретные цели", — пояснил Игнат.

Он также отметил, что уже фиксировались случаи, когда "Шахеды" и дроны типа "Гербера" получали прямое управление оператором и использовались для атак на движущиеся объекты — автомобили, мобильные огневые группы и даже поезда.

Как ранее сообщал Главред, вечером 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.

Кроме того, в Днепре 13 и 14 мая будет временно изменено движение городского электротранспорта из-за отключения контактной сети на проспекте Науки и улице Севастопольской. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00, о чем сообщили в КП "Днепровский электротранспорт".

Также в Днепропетровской области принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольщины. Соответствующие распоряжения подписаны руководством области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в первую очередь речь идет о вывозе семей с детьми из нескольких населенных пунктов.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

