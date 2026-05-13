Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

Военный аналитик Александр Мусиенко, комментируя в своем YouTube-видео визит главы Администрации президента Украины Кирилла Буданова в Литву, подчеркнул важность его дипломатической и оборонной работы с балтийскими и европейскими партнерами.

"Поездка Буданова — это консультации по вопросам обороны и безопасности, потому что угрозы для нас общие. Это Россия, и это факт", — отметил Мусиенко.

По словам аналитика, страны Балтии и партнеры Украины в Европе все активнее изучают украинский военный опыт, в частности в сфере современных технологий и беспилотных систем.

"Министр обороны Германии, который приехал в Киев обсуждать углубление сотрудничества в сфере беспилотников — все смотрят на Украину, потому что украинский опыт сейчас передовой", — подчеркнул он.

Мусиенко добавил, что такое взаимодействие с европейскими партнерами может стать основой для реализации новых совместных проектов в сфере безопасности и оборонных технологий.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Украина и ее военный опыт сегодня играют важную роль в формировании новой системы европейской безопасности.

