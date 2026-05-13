Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

Мария Николишин
13 мая 2026, 09:17
Путин хочет отвлечь внимание от ухудшения результатов наступления РФ.
Путин угрожает ракетой "Сармат" / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Путин пытается скрыть слабость ракетами "Сармат"
  • Украина фактически гарантировала безопасность парада в Москве
  • Наступление РФ на фронте буксует, а ВСУ отбивают территории

Заявления российского диктатора Владимира Путина о новых испытаниях ракет обусловлены его желанием "продемонстрировать военную силу". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что удары Украины выявили слабость и неспособность России надежно защищать свои глубокие тыловые районы, в частности столицу. В результате РФ провела парад в значительно сокращенном виде.

"Позирование Путина в отношении "Сармата" имеет цель скрыть его слабость, которая стала очевидной из-за необходимости попросить Украину обязаться не наносить удары по параду Победы в России 9 мая", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, Путин, вероятно, испытательным запуском ракеты "Сармат" и своей риторикой хочет скрыть тот факт, что именно Украина, а не Россия, гарантировала безопасность Парада Победы в Москве.

Ракета "Сармат" / Инфографика: Главред

Темпы продвижения РФ на фронте снижаются

В ISW добавляют, что диктатор также стремится отвлечь внимание от ухудшения результатов наступления России на поле боя.

В отчете подчеркивается, что российские войска начали свое весенне-летнее наступление против украинского крепостного пояса в середине марта 2026 года, но эти усилия не привели к значительным оперативным продвижениям.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Украинские контратаки отбили значительную часть Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года, а недавно, в конце апреля 2026 года, освободили несколько населенных пунктов в западной Запорожской области", — отмечают аналитики.

По их словам, Силы обороны Украины заставили Россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил на приоритетные сектора линии фронта. В то же время "теория победы" Путина заключается в том, что российские войска якобы одновременно продвигаются по всему театру военных действий и близки к разрушению украинских линий.

Реакция Украины на угрозы Путина "Сарматом"

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что российские заявления о якобы успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" и планы ее постановки на боевое дежурство до конца 2026 года носят скорее информационно-пропагандистский характер, чем имеют реальную техническую основу.

"Сармат — это скорее информационное оружие, чем реальное. И Москва стабильно раз в несколько лет его применяет. Потому что на самом деле с ним есть реальные проблемы", — подчеркнул он.

Инфографика: Главред

Ядерные угрозы РФ – последние новости

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием. В частности, он заявил, что завершаются работы над двумя системами с малыми ядерными энергетическими установками.

Председатель президиума общественного объединения "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ Сергей Караганов говорил, что если Россия когда-либо приблизится к поражению в войне в Украине, она применит ядерное оружие против ее союзников в Европе.

В то же время председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявлял, что российские парламентарии требуют использования "более мощного вооружения", которое он назвал "оружием возмездия".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

