В РФ начали открыто угрожать Европе "ядеркой": названо условие применения оружия

В РФ заявили, что война для Кремля "может и должна закончиться только когда РФ достигнет полного поражения Европы".

При угрозе поражения РФ применит ядерное оружие по Европе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео ua.depositphotos.com

Что сказал Сергей Караганов:

Он надеется, что будет достаточно лишь угрозы применения ядерного оружия

РФ воюет с Европой

Если Россия когда-либо приблизится к поражению в войне в Украине, она применит ядерное оружие против ее союзников в Европе. Об этом председатель президиума общественного объединения "Совет по внешней и оборонной политике" РФ Сергей Караганов заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, он надеется, что будет достаточно лишь угрозы его применения.

"Но если они продолжат поддерживать эту войну, жертвуя множеством украинцев и других, российское терпение иссякнет, и нам придется наказать их сурово, надеюсь, в ограниченном смысле", – заявил представитель страны-агрессора.

Караганов заявил Карлсону, что война для Кремля "может и должна закончиться только когда РФ достигнет полного поражения Европы".

"Надеюсь, без уничтожения Европы. Мы воюем не с Украиной и тому подобным. Мы воюем снова с Европой", – подчеркнул он.

Есть ли угроза ядерного удара по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, то, что Соединенные Штаты начали отвечать на ядерные угрозы России зеркальной риторикой, помогает стабилизировать ситуацию и снижает уровень риска. Об этом заявил политический эксперт Максим Разумный.

По его мнению, предыдущий период, когда Россия безнаказанно провоцировала Запад и постоянно повышала градус эскалации, был значительно опаснее для мира.

В то же время эксперт отметил, что вероятность нанесения Россией тактического ядерного удара по Украине все еще существует. Однако она зависит не столько от ядерной риторики Москвы и Вашингтона, сколько от конкретных политических и тактических обстоятельств.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - подчеркивает Розумный.

Инфографика Главреда

Ядерные испытания - последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин недавно похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа прозвучал почти сразу - он призвал Путина прекратить войну против Украины, а не заниматься демонстрацией силы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после слов Трампа подчеркнул, что Москва действует, исходя из своих национальных интересов. Он также заявил, что РФ реагирует на "агрессивные настроения европейцев" и делает все, чтобы гарантировать собственную оборону.

Как сообщал Главред, вскоре президент США объявил о намерении возобновить ядерные испытания впервые за 33 года и поручил Пентагону немедленно начать подготовку. В Truth Social он заявил, что испытания должны проводиться "на равной основе" с Россией и Китаем.

О персоне: Сергей Караганов Сергей Караганов - советский и российский политолог и экономист. Доктор исторических наук. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Караганов – один из один из основателей клуба "Валдай", в заседаниях которого регулярно участвует диктатор РФ Владимир Путин. СМИ считают его одним из ключевых "ядерных ястребов" РФ. В 2023-2024 годах он уже призывал к "предупредительному" использованию тактического ядерного оружия против стран Европы и конкретно Польши, чтобы "сломить волю Запада" в противостоянии вокруг Украины. За поддержку российской пропаганды и оправдание агрессии в Украине Караганов попал в санкционные списки ЕС, Украины и других стран.

