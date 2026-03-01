Укр
Не Русь: как на самом деле называли Украину другие народы 1000 лет назад

Дарья Пшеничник
1 марта 2026, 11:29
Историк напомнил, что первое письменное упоминание названия "Украина" датируется 1187 годом.

Как иностранцы называли Украину тысячу лет назад / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Главное из новости:

  • Средневековые украинцы называли свое государство Русью
  • Европа и Восток использовали названия Рутения, Ар-Рус и Гардарики
  • Название "Украина" впервые упоминается в 1187 году

Украинский историк и руководитель Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров объяснил, что названия украинских земель на протяжении веков существенно менялись в зависимости от того, кто именно о них говорил. В своем ролике на YouTube он рассказал, как разные цивилизации по-своему называли территорию современной Украины.

Как украинцы называли себя в средневековье

Альфьоров отмечает, что жители наших земель в эпоху Средневековья идентифицировали свое государство как Русь. Именно так называли политическое и культурное пространство, которое сегодня считается средневековым украинским государством.

Как нас называли другие народы

В разные эпохи иностранные источники использовали собственные названия для украинских территорий:

  • Византия - "Рос" или "Россия" по-гречески; иногда - "Тавроскифы", в частности в отношении князя Святослава Храброго.
  • Латиноязычная Европа - "Рутения", под таким названием украинские земли были известны в средневековых хрониках.

  • Арабские путешественники - "Ар-Рус", "Скалип", "Арсания", а также "Куява" - название, которое относилось к землям киевлян.
  • Скандинавы - "Гардарики", то есть "страна городов" или "страна укреплений".
  • Алфьоров подчеркивает, что такое разнообразие названий свидетельствует об активных контактах украинских земель со многими народами и государствами.

Когда впервые появилось название "Украина"

Историк напомнил, что самое древнее известное письменное упоминание слова "Украина" датируется 1187 годом. Именно тогда летописец описал смерть переяславского князя Владимира Глебовича, отметив, что "за ним Украина много скорбела".

Кто такой Александр Алфьоров

Александр Алферов — известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года — радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

