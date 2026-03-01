Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

Главный плюс этой программы - не нужно добавлять никаких моющих средств.

Как очистить от плесени стиральную машину / Коллаж: Главред, фото: freepik

Стиральные машины оказались "умнее", чем кажется: во многих моделях скрыт специальный режим самоочистки, который способен полностью избавить технику от плесени и неприятного запаха.

Достаточно раз в месяц запустить цикл без белья — и проблема исчезнет сама собой. Об этом пишет ТСН.

Способ ухода за стиральной машиной, о котором знают не все

Пользователям нужно лишь нажать и удерживать две кнопки на панели управления - "Интенсивная стирка" и "Без складок". В большинстве машин эти клавиши обозначены квадратной скобкой со звездочкой внутри. После короткого удержания техника автоматически переходит в режим очистки барабана. Никаких порошков или гелей добавлять не нужно - система работает полностью автономно.

Специалисты отмечают, что регулярное использование этого режима предотвращает образование грибка, который чаще всего появляется в труднодоступных местах - под резиной люка и на стенках барабана.

Если специального режима нет: помогут простые домашние средства

Владельцы более старых моделей также могут эффективно очистить стиральную машину. Самый популярный способ — белый уксус.

В дозатор для порошка нужно залить два стакана уксуса.

Запустить пустую машинку на длительном цикле с максимальной температурой - не ниже 60°C.

Горячая вода в сочетании с уксусом растворяет налет, устраняет запахи и дезинфицирует внутренние поверхности.

Для дополнительного эффекта можно провести еще один цикл - на этот раз с 1/2 стакана пищевой соды, которую следует насыпать прямо в барабан. Сода поможет удалить остатки грязи и моющих средств. После завершения стирки барабан стоит протереть микрофиброй.

