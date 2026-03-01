Секретный режим стиралки: что нажать, чтобы она сама очистилась от плесени

Главное из новости:
- Режим самоочистки предотвращает появление плесени
- Уксус и сода эффективно очищают барабан
- Регулярный уход продлевает ресурс работы техники
Стиральные машины оказались "умнее", чем кажется: во многих моделях скрыт специальный режим самоочистки, который способен полностью избавить технику от плесени и неприятного запаха.
Достаточно раз в месяц запустить цикл без белья — и проблема исчезнет сама собой. Об этом пишет ТСН.
Способ ухода за стиральной машиной, о котором знают не все
Пользователям нужно лишь нажать и удерживать две кнопки на панели управления - "Интенсивная стирка" и "Без складок". В большинстве машин эти клавиши обозначены квадратной скобкой со звездочкой внутри. После короткого удержания техника автоматически переходит в режим очистки барабана. Никаких порошков или гелей добавлять не нужно - система работает полностью автономно.
Специалисты отмечают, что регулярное использование этого режима предотвращает образование грибка, который чаще всего появляется в труднодоступных местах - под резиной люка и на стенках барабана.
Если специального режима нет: помогут простые домашние средства
Владельцы более старых моделей также могут эффективно очистить стиральную машину. Самый популярный способ — белый уксус.
- В дозатор для порошка нужно залить два стакана уксуса.
- Запустить пустую машинку на длительном цикле с максимальной температурой - не ниже 60°C.
- Горячая вода в сочетании с уксусом растворяет налет, устраняет запахи и дезинфицирует внутренние поверхности.
Для дополнительного эффекта можно провести еще один цикл - на этот раз с 1/2 стакана пищевой соды, которую следует насыпать прямо в барабан. Сода поможет удалить остатки грязи и моющих средств. После завершения стирки барабан стоит протереть микрофиброй.
