Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Режим быстрой стирки не лучший выбор для регулярного использования, ведь он вредит и одежде, и самой стиральной машине.

https://glavred.info/lifehack/eksperty-nazvali-hudshiy-rezhim-stirki-isportit-stiralnuyu-mashinu-i-odezhdu-10729943.html Ссылка скопирована

Что нельзя стирать в режиме быстрой стирки - какой режим стирки самый лучший/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой режим стирки самый лучший

Что означает быстрая стирка

Что нельзя стирать на быстрой стирке

Режим быстрой стирки в стиральных машинах достаточно удобен в случаях, когда нужно освежить вещи за короткое время. Он действительно может помочь, если речь идет о полотенцах для гостей или постели, которой пользовались только одну ночь.

Однако большинство хозяек не рекомендуют делать его основным режимом, ведь он имеет несколько существенных недостатков, отмечает Better Homes and Gardens.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка нужно для одной стирки

Что можно стирать в режиме быстрой стирки

Эксперт по стирке Мэри Гальярди отмечает, что эффективность быстрого цикла зависит от конкретной модели стиральной машины и ее характеристик. По ее словам, производители сокращают время стирки, убирая один-два высокоскоростных отжима между полосканиями, и именно это снижает качество очистки. Она подчеркивает, что быстрый цикл может быть достаточным только для очень слабо загрязненных вещей, но не способен справиться со стойкими пятнами или микробами.

Что нельзя стирать на быстрой стирке

Быстрый цикл длится от 15 до 45 минут, и этого времени недостаточно для того, чтобы одежда прошла полноценное перемешивание и несколько полосканий. В результате вещи выглядят более свежими, но остаются частично загрязненными. На ткани могут оставаться следы моющего средства, что со временем влияет на ее вид и даже может вызвать раздражение кожи.

Почему быстрый режим стирки вредит стиральной машине

Кроме того, постоянное использование быстрого режима приводит к тому, что внутри барабана накапливаются остатки порошка и грязи, ведь цикл не предусматривает достаточно воды и времени для их полного вымывания. Впоследствии это становится причиной неприятных запахов и необходимости в дополнительной очистке машины.

Рекомендуем пользоваться быстрой стиркой только как вспомогательной опцией. Она уместна для легкого освежения вещей, но не может заменить стандартные или интенсивные режимы, которые обеспечивают настоящую чистоту и гигиену.

Смотрите видео о том, почему режим быстрой стирки не стоит использовать на регулярной основе:

Читайте также:

Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред