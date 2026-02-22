"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

В дом украинского телеведущего Остапчука прилетела российская ракета.

Катя Остапчук рассказала, что случилось с домом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Что случилось с домом телеведущего

Что об этом говорит его жена

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерка Екатерина Остапчук, сообщила ужасную новость, которая касается имущества телеведущего.

По словам Катерины, коттедж в Золоче, который сам Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк все никак не могли поделить, уничтожен российской ракетой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Дома Вовы больше нет. Ночью был прилет. Я не выносила эту тему в сториз, но потому что так случилось, прокомментирую сториз его бывшей, которая переживает по поводу разрушенного дома", - пишет Остапчук.

Российская ракета разрушила дом Остапчука / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

По словам Катерины, месяц назад на этот дом был покупатель, однако бывшая супруга Остапчука отказалась продавать дом за 170 тысяч долларов. "Теперь дома нет", - пишет Катерина.

Последствия ракетного удара террористической России показала также бывшая жена Остапчука - Кристина Горняк.

Россия атаковала Украину в ночь на 22 февраля / Фото Instagram/kristygor

"Дом не видела, но говорят, что сильно пострадал. Значит, это история должна была закончится именно так", - написала Горняк.

Россия атаковала Украину в ночь на 22 февраля / Фото Instagram/kristygor

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

