"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, блогерка Екатерина Остапчук, сообщила ужасную новость, которая касается имущества телеведущего.
По словам Катерины, коттедж в Золоче, который сам Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк все никак не могли поделить, уничтожен российской ракетой.
"Дома Вовы больше нет. Ночью был прилет. Я не выносила эту тему в сториз, но потому что так случилось, прокомментирую сториз его бывшей, которая переживает по поводу разрушенного дома", - пишет Остапчук.
По словам Катерины, месяц назад на этот дом был покупатель, однако бывшая супруга Остапчука отказалась продавать дом за 170 тысяч долларов. "Теперь дома нет", - пишет Катерина.
Последствия ракетного удара террористической России показала также бывшая жена Остапчука - Кристина Горняк.
"Дом не видела, но говорят, что сильно пострадал. Значит, это история должна была закончится именно так", - написала Горняк.
О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
