Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

Специалист объяснил, сможет ли НБУ уберечь гривну от ослабления.

Прогноз курса валют в Украине на март / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Лесовой:

На валютном рынке март будет более напряженным

НБУ имеет инструменты для сдерживания ослабления гривны

Курс доллара в марте вряд ли достигнет 44 гривен

На валютном рынке Украины в марте напряжение повысится. Об этом РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

По его словам, несмотря на это, система защиты гривны остается действенной. НБУ готовит ответ для сдерживания курса. Поэтому резкое ослабление гривны пока выглядит маловероятным.

Как изменится курс доллара и евро

Лесовой считает, что несмотря на некоторые трудности, валютный рынок, скорее всего, останется в пределах прогнозируемых коридоров.

Поэтому в марте курс американской валюты будет колебаться в пределах 42,5 - 43,7 гривен за доллар. В то же время европейская валюта будет стоить от 50,5 до 52 гривен за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в Украине до конца зимы - мнение экономиста

Главред писал , что по словам экономиста Александра Хмелевского, курс гривны к иностранным валютам до конца февраля 2026 года будет относительно стабильным. После коррекции, которая уже началась, курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар

В то же время курс европейской валюты прогнозируется в диапазоне 50-52,5 гривен за евро. При этом спрос на валюту в Украине до конца месяца не ожидается высоким.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на валютном рынке Украины последняя неделя февраля, с 23 по 28 число, пройдет в сложном, но понятном и "привычном" режиме.

Ранее сообщалось, что на понедельник, 23 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар немного прибавил в цене, а злотый - подешевел.

Накануне стало известно, что правительство Украины прогнозирует в 2026 году колебания курса доллара в пределах 42-47 гривен за доллар. При этом несколько факторов будут влиять на курс доллара в Украине.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

