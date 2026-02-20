Укр
Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания

Алексей Тесля
20 февраля 2026, 21:43
Компания начала информировать клиентов сегодня через SMS-рассылку, объясняя изменение стоимости необходимостью покрыть растущие расходы.
Компания Vodafone Украина сообщила о повышении тарифов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Абоненты будут платить за пакет уже 300 гривен
  • Повышение тарифов связано с увеличением затрат оператора

Мобильный оператор Vodafone Украина объявил о значительном повышении тарифов на один из своих популярных пакетов.

С 1 марта абоненты будут платить за пакет, который ранее стоил 240 гривен, уже 300 гривен — рост составит сразу 25%.

Компания начала информировать клиентов сегодня через SMS-рассылку, объясняя изменение стоимости необходимостью покрыть растущие расходы на поддержание и восстановление сети.

По словам представителей оператора, повышение тарифов связано с увеличением затрат на техническое обслуживание инфраструктуры, модернизацию оборудования и обеспечение стабильного качества связи для пользователей.

Эксперты отмечают, что такие корректировки цен в телеком-секторе становятся более частыми на фоне роста себестоимости услуг и инфляционных процессов, поэтому пользователям рекомендуется заранее ознакомиться с деталями новых условий и при необходимости подобрать оптимальный тарифный план.

Отключение связи во время атак дронов — позиция специалиста

Как сообщалось ранее, эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов считает, что отключение мобильной сети или передачи данных для противодействия российским беспилотникам не имеет практического смысла.

По его словам, дроны типа "Шахед" не используют мобильную связь для управления. Кроме того, любые попытки передачи данных через SIM-карты оперативно выявляются и блокируются военными, поэтому тотальное отключение связи не является необходимой мерой.

Мобильная связь в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает стабильность и качество мобильного интернета и связи для всех украинцев, особенно в условиях войны.

Ранее стало известно, что Киевстар обновил условия для некоторых контрактных тарифов. Для абонентов изменилась стоимость тарифов, но при этом объемы отдельных услуг увеличились.

Накануне стало известно, что украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью обеспечили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время работы базовых станций на батареях составляет от шести до десяти часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

Об источнике: Vodafone

Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

Водафон тарифы мобильная связь
