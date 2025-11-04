Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

Кратко:
- Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью обеспечили базовые станции аккумуляторами и генераторами
- Операторы внедряют солнечные и ветровые системы для питания базовых станций
- Усилены аварийные и инженерные службы
Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью снабдили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время работы базовых станций на батареях составляет от шести до десяти часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.
К слову, оккупанты целенаправленно наносят удары по ключевым объектам энергетики — угольным электростанциям, газохранилищам и подстанциям, пытаясь оставить украинцев без тепла и света. Детальнее читайте в материале: РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута.
Что ждет абонентов Киевстар в случае блэкаута
Киевстар установил более чем 241 тысячу аккумуляторов на базовых станциях, и более 3,5 тысячи генераторов не важных объектах сети.
Как объяснили в компании, во время отключений электроэнергии часть трафика из фиксированной сети перетекает в мобильную, что увеличивает нагрузку и ускоряет разряд аккумуляторов, передает РБК-Украина.
Сколько часов может работать связь Vodafone
В Vodafone отметили, что 95% базовых станций могут работать до 10 часов автономно, а остальные обеспечены резервом на 4–6 часов.
Vodafone увеличил парк аккумуляторов в восемь раз и имеет более 3 тысяч генераторов. В компании также используют ИИ для регулирования нагрузки оборудования.
"Система автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки на базовую станцию. Это экономит потребление электроэнергии от сети, оптимизирует заряд батарей и продлевает время их автономной работы", - пояснили в Vodafone.
Сколько часов может работать связь lifecell
Lifecell закупил 48 тысяч литиевых аккумуляторов и увеличил количество генераторов на ключевом оборудовании в 75 раз по сравнению с 2022 годом.
94% сети lifecell способны работать до 10 часов без внешнего питания.
В компании отметили, что ключевые базовые станции продолжат работать и в дальнейшем, но покрытие будет значительно меньше.
Также операторы мобильной связи тестируют альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от сети и топлива. У Киевстар есть оборудование, которое питается от солнечных и ветровых систем. Такие пилотные проекты, в частности, реализованы в Одесской, Львовской и Черкасской областях. В Одесской области оборудование двух станций мобильной связи имеет полностью автономное питание от солнечной энергии.
Подобные проекты существуют и у Vodafone. Компания успешно завершила тестирование солнечных электростанций на базовых станциях и начала их установку на первых 100 объектах.
В lifecell также экспериментируют с другими альтернативными источниками питания.
Кроме оборудования, операторы усилили инженерные службы и аварийные группы. Vodafone создал 233 аварийные бригады, lifecell увеличил количество мобильных групп и обеспечил их дополнительным оборудованием, а в Киевстар готовы привлекать технические команды из других регионов и подразделений в случае необходимости.
Во время тревог могут выключать мобильную сеть - что известно
СМИ писали со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, что в Украине могут выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушной тревоги.
"Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети - ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - отметил источник.
Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: мнение военного
Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов считает, что отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости.
По словам военного, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.
"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.
При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.
