Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

Анна Ярославская
4 ноября 2025, 09:39
482
В случае блэкауте связь останется, но покрытие может сократиться.
Мобильная связь, Киевстар, Водафон
Киевстар, Vodafone и lifecell раскрыли, как долго продержатся их сети в случае блэкаута / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью обеспечили базовые станции аккумуляторами и генераторами
  • Операторы внедряют солнечные и ветровые системы для питания базовых станций
  • Усилены аварийные и инженерные службы

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью снабдили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время работы базовых станций на батареях составляет от шести до десяти часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

К слову, оккупанты целенаправленно наносят удары по ключевым объектам энергетики — угольным электростанциям, газохранилищам и подстанциям, пытаясь оставить украинцев без тепла и света. Детальнее читайте в материале: РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута.

видео дня

Что ждет абонентов Киевстар в случае блэкаута

Киевстар установил более чем 241 тысячу аккумуляторов на базовых станциях, и более 3,5 тысячи генераторов не важных объектах сети.

Как объяснили в компании, во время отключений электроэнергии часть трафика из фиксированной сети перетекает в мобильную, что увеличивает нагрузку и ускоряет разряд аккумуляторов, передает РБК-Украина.

Сколько часов может работать связь Vodafone

В Vodafone отметили, что 95% базовых станций могут работать до 10 часов автономно, а остальные обеспечены резервом на 4–6 часов.

Vodafone увеличил парк аккумуляторов в восемь раз и имеет более 3 тысяч генераторов. В компании также используют ИИ для регулирования нагрузки оборудования.

"Система автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки на базовую станцию. Это экономит потребление электроэнергии от сети, оптимизирует заряд батарей и продлевает время их автономной работы", - пояснили в Vodafone.

Сколько часов может работать связь lifecell

Lifecell закупил 48 тысяч литиевых аккумуляторов и увеличил количество генераторов на ключевом оборудовании в 75 раз по сравнению с 2022 годом.

94% сети lifecell способны работать до 10 часов без внешнего питания.

В компании отметили, что ключевые базовые станции продолжат работать и в дальнейшем, но покрытие будет значительно меньше.

Также операторы мобильной связи тестируют альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от сети и топлива. У Киевстар есть оборудование, которое питается от солнечных и ветровых систем. Такие пилотные проекты, в частности, реализованы в Одесской, Львовской и Черкасской областях. В Одесской области оборудование двух станций мобильной связи имеет полностью автономное питание от солнечной энергии.

Подобные проекты существуют и у Vodafone. Компания успешно завершила тестирование солнечных электростанций на базовых станциях и начала их установку на первых 100 объектах.

В lifecell также экспериментируют с другими альтернативными источниками питания.

Кроме оборудования, операторы усилили инженерные службы и аварийные группы. Vodafone создал 233 аварийные бригады, lifecell увеличил количество мобильных групп и обеспечил их дополнительным оборудованием, а в Киевстар готовы привлекать технические команды из других регионов и подразделений в случае необходимости.

Во время тревог могут выключать мобильную сеть - что известно

СМИ писали со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, что в Украине могут выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушной тревоги.

"Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети - ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - отметил источник.

Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: мнение военного

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов считает, что отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости.

По словам военного, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.

"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.

При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобильная связь Vodafone новости Украины Киевстар lifecell блэкаут
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:54Украина
Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причина

11:46Украина
РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Последние новости

11:54

Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:46

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причинаВидео

11:45

РФ ударила по Днепропетровской области: погибла женщина, есть раненые детиФото

11:39

РФ в 2025 году запустила в четыре раза больше "Шахедов", чем год назад - Sky News

11:38

"Такие унизительные": София Шамия рассказала правду о скандале на "Холостяке"

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
11:28

Грохот, ржавая вода и риск взрыва: что будет, если долго не чистить бойлер

11:25

Забудете о холоде и сквозняках: как утеплить окна за копейки

11:23

Ушла из жизни легенда Голливуда: трижды номинантка "Оскара" не дожила до 90-летия

10:52

Элита армии РФ "увязла": в ISW рассказали о ключевом контрнаступлении ВСУ

Реклама
10:47

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

10:28

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:27

"Не очень мы разошлись": Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим Нелипой

10:16

Не сгниет даже на балконе: как хранить капусту в пищевой пленкеВидео

10:08

Украинцам выплатят по 1000 гривен: как получить и на что можно потратить средства

10:05

ГУР проводит операцию в Покровске: в разведке рассказали, что происходит в городе

09:55

"Должен быть диалог": Тимочко пояснил, почему не мобилизуют всех чиновников

09:39

Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

09:31

Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 ноября (обновляется)

09:27

Враг перешел к новой тактике в Покровске: чем это опасно для Украины

Реклама
09:24

Деньги не проблема: знаки зодиака, к которым благосклонна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Партизаны провели дерзкую диверсию на территории РФ: что удалось вывести из строя

08:10

Путин хочет сломать мировой порядок безопасностимнение

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ночь взрывов в РФ: горят нефтехимические объекты, аэропорты закрыты - детали

06:34

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выборВидео

06:10

Кровавая торговля РФ остановлена: Москва в паникемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках замка из песка за 17 секунд

05:29

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранилиВидео

05:05

"Пенсия неадекватна": предательница Лолита считает копейки в РФ

04:41

Фитнес не нужен: ученые назвали точное количество шагов, которые заменяют тренировки

04:06

Гороскоп на завтра 5 ноября: Тельцам - срыв планов, Козерогам - похвала

03:30

От эксперимента стынет кровь: ученые ужаснули мрачным прогнозом конца света

02:56

Очень просто и быстро: как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

02:00

"Начинает появляться страх": предательница Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой

01:48

Украина идет в ЕС, но есть нюанс: СМИ узнали о новых условиях Брюсселя

01:30

Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"

00:52

"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

00:43

"Килл-зона" расширяется: офицер рассказал о ситуации под Покровском

Реклама
03 ноября, понедельник
23:56

Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

23:51

"Не могу понять и принять": жена Дизеля Яценко впервые высказалась о смерти музыкантаВидео

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

22:02

Можно, но не все: что запрещено делать на участке без согласия соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять