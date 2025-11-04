Десять часов без света: сколько выдержит сеть Киевстар, Vodafone и lifecell

В случае блэкауте связь останется, но покрытие может сократиться.

https://glavred.info/ukraine/desyat-chasov-bez-sveta-skolko-vyderzhit-set-kievstar-vodafone-i-lifecell-10712087.html Ссылка скопирована

Киевстар, Vodafone и lifecell раскрыли, как долго продержатся их сети в случае блэкаута / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью обеспечили базовые станции аккумуляторами и генераторами

Операторы внедряют солнечные и ветровые системы для питания базовых станций

Усилены аварийные и инженерные службы

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью снабдили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время работы базовых станций на батареях составляет от шести до десяти часов в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

К слову, оккупанты целенаправленно наносят удары по ключевым объектам энергетики — угольным электростанциям, газохранилищам и подстанциям, пытаясь оставить украинцев без тепла и света. Детальнее читайте в материале: РФ уничтожила 60% газовых объектов Украины: Bild об угрозе тотального блэкаута.

видео дня

Что ждет абонентов Киевстар в случае блэкаута

Киевстар установил более чем 241 тысячу аккумуляторов на базовых станциях, и более 3,5 тысячи генераторов не важных объектах сети.

Как объяснили в компании, во время отключений электроэнергии часть трафика из фиксированной сети перетекает в мобильную, что увеличивает нагрузку и ускоряет разряд аккумуляторов, передает РБК-Украина.

Сколько часов может работать связь Vodafone

В Vodafone отметили, что 95% базовых станций могут работать до 10 часов автономно, а остальные обеспечены резервом на 4–6 часов.

Vodafone увеличил парк аккумуляторов в восемь раз и имеет более 3 тысяч генераторов. В компании также используют ИИ для регулирования нагрузки оборудования.

"Система автоматически регулирует потребление электроэнергии в зависимости от нагрузки на базовую станцию. Это экономит потребление электроэнергии от сети, оптимизирует заряд батарей и продлевает время их автономной работы", - пояснили в Vodafone.

Сколько часов может работать связь lifecell

Lifecell закупил 48 тысяч литиевых аккумуляторов и увеличил количество генераторов на ключевом оборудовании в 75 раз по сравнению с 2022 годом.

94% сети lifecell способны работать до 10 часов без внешнего питания.

В компании отметили, что ключевые базовые станции продолжат работать и в дальнейшем, но покрытие будет значительно меньше.

Также операторы мобильной связи тестируют альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от сети и топлива. У Киевстар есть оборудование, которое питается от солнечных и ветровых систем. Такие пилотные проекты, в частности, реализованы в Одесской, Львовской и Черкасской областях. В Одесской области оборудование двух станций мобильной связи имеет полностью автономное питание от солнечной энергии.

Подобные проекты существуют и у Vodafone. Компания успешно завершила тестирование солнечных электростанций на базовых станциях и начала их установку на первых 100 объектах.

В lifecell также экспериментируют с другими альтернативными источниками питания.

Кроме оборудования, операторы усилили инженерные службы и аварийные группы. Vodafone создал 233 аварийные бригады, lifecell увеличил количество мобильных групп и обеспечил их дополнительным оборудованием, а в Киевстар готовы привлекать технические команды из других регионов и подразделений в случае необходимости.

Во время тревог могут выключать мобильную сеть - что известно

СМИ писали со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, что в Украине могут выключать мобильную сеть или значительно замедлять мобильный интернет во время воздушной тревоги.

"Смысл в таких мерах (отключение мобильной сети - ред.) есть. Насколько это нужно, зависит от конкретной ситуации и условий. Поэтому, возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БпЛА в режиме FPV", - отметил источник.

Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: мнение военного

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов считает, что отключать мобильную связь или услуги передачи данных с целью борьбы с российскими дронами нет необходимости.

По словам военного, на данный момент "Шахеды" не управляются с помощью мобильной связи. К тому же, попытки передавать координаты полета военные прекращают, блокируя сим-карты врага.

"То есть сейчас нет нужды делать что-либо с мобильной связью в масштабах страны. Еще раз — сейчас нет реальной необходимости что-либо отключать", — отметил он.

При этом, по мнению Бескрестнова, мы должны быть готовы к любым сценариям.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред