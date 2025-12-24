Укр
Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

Мария Николишин
24 декабря 2025, 10:16
В 20 пунктах плана также содержатся ссылки на другие возможные документы.
Пункты мирного плана / коллаж: Главред

Главное:

  • Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана для окончания войны
  • Сейчас обсуждается драфт мирного плана
  • Кроме самого мирного плана есть и другие документы

Мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Впрочем, кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

По его словам, сейчас обсуждается драфт мирного плана - политического документа между Украиной, США, Европой и Россией.

Он также добавил, что в 20 пунктах плана содержатся ссылки на другие возможные документы. Так, кроме самого мирного плана есть такие документы:

  • трехсторонний документ по гарантиям безопасности - Украина, США и Европа;
  • двусторонний документ - гарантии безопасности для Украины от США;
  • дорожная карта процветания Украины - проработанный с США документ по восстановлению и экономическому развитию, содержит видение развития до 2040 года.

"Думаю, завтра мы будем иметь реакцию (россиян, - ред.) после того, как с ними поговорит американская сторона, и тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений. Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения сенсетивных вопросов. Такие вещи как территориальные вопросы надо проговаривать на уровне лидеров", - подчеркнул Зеленский.

20 пунктов мирного плана для Украины:

  1. Подтверждение суверенитета Украины.
  2. Предполагается безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии соприкосновения.
  3. Украина получит прочные гарантии безопасности.
  4. Численность ВСУ - на уровне 800 тысяч в мирное время.
  5. США, НАТО и Европа представят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и восстановление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России - гарантии безопасности аннулируют. Если Россия откроет огонь по Украине - гарантии безопасности вступят в силу. Также было дополнение о компенсации для США за гарантии, сейчас это вычеркнуто. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. В частности страны коалиции желающих могут участвовать в гарантиях безопасности.
  6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.
  7. Украина станет членом ЕС в конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
  8. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях, будет включать, в частности: фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, реконструкцию территорий, добычу полезных ископаемых, природных ресурсов.
  9. Создание несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 миллиардов долларов.
  10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
  11. Безъядерный статус Украины.
  12. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.
  13. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.
  14. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
  15. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.
  16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.
  17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленных всех на всех, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решение проблем и страданий жертв конфликта.
  18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
  19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции.
  20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Предусматривает ли мирный план наказание России

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный говорил, если мирный план Дональда Трампа сработает, то Россия фактически получит поощрение в виде возвращения в мировую экономику - именно так это описывают в его окружении.

По его мнению, в этом формате капитуляция России не предусмотрена, равно как и ее наказание за агрессию.

Завершение войны - последние новости Украины

Как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность завершения войны в 2026 году. По его словам, такой вариант развития событий может зависеть от нескольких факторов.

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что только сильная Украина и украинская армия может заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина закончить войну против Украины.

Экс-министр Дмитрий Кулеба отметил, что главным вызовом остается не территория, а гарантии выполнения договоренностей, ведь без них перемирие может стать лишь паузой перед новой агрессией России.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

