Союзники собираются разместить войска в Украине: Bloomberg раскрыла планы

Тарас Сидоржевский
18 декабря 2025, 20:44
Украинские военные будут действовать в качестве первой линии обороны, войска союзников будут размещены вдалеке от линии фронта.
мирные переговоры
Bloomberg описал планы союзников по размещению войск в Украине / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Ключевое из статьи Bloomberg:

  • США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины
  • Численность ВСУ в 800 тыс. человек станет основой послевоенного сдерживания РФ
  • Союзники планируют сохранить уровень помощи

США и европейские союзники Украины разработали план гарантий безопасности, содержащий подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения с Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с предложениями. В материале говорится, что согласно предложениям, 800-тысячная украинская армия станет первой линией послевоенного сдерживания.

В то же время, программы вооружения и другой поддержки со стороны союзников будут продолжаться для обеспечения ее надлежащего оснащения и подготовки.

"США будут предоставлять разведывательную информацию и осуществлять мониторинг для отслеживания любых попыток нарушения мирного соглашения вдоль линий соприкосновения и границ, в том числе посредством потенциальных российских операций под ложным флагом", - пишет издание.

Войска союзников на территории Украины

Согласно предложениям, войска коалиции европейских стран будут размещены вдали от линии фронта "для укрепления доверия", заявили официальные лица, говорившие с Bloomberg на условиях анонимности.

"В рамках текущих переговоров украинские военные будут действовать в качестве первой линии обороны в случае возобновления боевых действий, в то время как союзники Киева быстро примут дипломатические меры и меры по предотвращению конфликта, чтобы попытаться остановить его разрастание. Однако, по словам источников, в течение нескольких дней они окажут военную поддержку, подкрепленную возможностями США, если эти попытки потерпят неудачу", - говорится в статье.

Перспективы мирных переговоров: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в своей статье для Главреда выразил мнение, что если Украину дожмут и заставят принять "20 пунктов" Трампа, это вряд ли закончит войну. Ведь речь идет о том, что россияне просто хотят получить лучшие для себя тактические условия.

"Американцы последовательно продвигают российские требования, которые неприемлемы для Украины. А делают США это потому, что россияне четко дали понять, что не поддержат никакие изменения, внесенные Украиной и Европой в "мирный план" США. Другими словами, Москва требует либо выполнить все ее требования, либо никаких договоренностей не будет. Хотя не факт, что что-то получится, даже если условия РФ начнут выполняться. То есть это может быть очередная манипуляция России. Но – американцы спешат и хотят объявить хоть о чем-то", - пишет Олещук.

Он уверен, что при таких условиях рассчитывать на адекватный результат переговорного процесса не приходится.

О чем договаривались в Европе и как реагирует Москва

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Европа наработали проекты двух документов, в которых изложен план поддержки Украины после возможного заключения мирного соглашения.

По данным издания, первоочередной задачей является план доведения численности ВСУ до "мирного уровня" в 800 000 военнослужащих с современными оборудованием и подготовкой, чтобы они были "мощным сдерживающим фактором для России".

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление, если Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

17 декабря российский диктатор Путин, выступая перед своими военными, в ультимативной форме заявил, что что в случае отказа Украины и ее западных партнеров согласиться на мир Россия может ускорить наступательные действия. По его словам, Москва якобы имеет возможность силой вернуть так называемые "исторические территории".

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

