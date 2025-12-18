Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

Анна Косик
18 декабря 2025, 14:03
324
В супермаркетах неожиданно снизили цены на продукты, которые постоянно покупают украинцы.
Супермаркет, сахар
Как изменились цены на соль и сахар в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Основное:

  • В Украине подешевел сахар
  • Цены на соль снизились на несколько гривен

Соль и сахар всегда есть в доме большинства украинцев. И по состоянию на сегодня, 18 декабря, эти два базовых продукта приятно поражают ценами. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре сегодня украинские супермаркеты продают соль и сахар дешевле даже на несколько гривен за килограмм.

видео дня

Как переписали цены на соль и сахар

Соль морская пищевая весом один килограмм в среднем теперь стоит 35,50 гривен, хотя еще в прошлом месяце покупатели платили за такую же пачку соли 38,77 гривны.

Сахар кристаллический также подешевел, но менее заметно. Сейчас его можно купить в среднем по 29,50 гривны за килограмм против 29,79 гривен в ноябре.

Во сколько в Украине обойдется новогодний стол-2026

Главред писал, что по данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Известно, что для расчета аналитики использовали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Украине в разгар сезона зимних фруктов апельсины снизились в цене на несколько гривен за килограмм. Такая тенденция наблюдается с середины декабря.

Накануне аналитики рассказали, что в Украине огурцы достигли пика своей стоимости и начали дешеветь. За предыдущую неделю цена на них изменилась с 90-160 до 90-120 грн/кг.

Другие новости:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сахар соль цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:52Война
Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

14:45Фронт
"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

13:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

Последние новости

15:14

Что происходит, когда молния попадает в самолет: бортпроводник рассказал о пережитом

14:52

"Это абсолютный позор и унижение": Коваленко назвал историческое поражение РФ

14:51

Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием

14:50

Рецепт божественных брускетов на Новый год, которые разметают за 2 минуты

14:45

Оккупанты придумали новую модель наступления на фронте – ISW

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
14:42

Про Меланию Трамп сняли фильм: как выглядит закулисная жизнь Первой леди СШАВидео

14:03

Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

13:57

Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки

13:56

"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

Реклама
13:55

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

13:54

5 худших подарков, которые принесут проблемы: что нельзя дарить мужчинам

13:21

"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

13:17

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФФото

13:06

Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

13:06

На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

13:00

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

12:53

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

12:29

Гороскоп на завтра 19 декабря: Близнецам - давление, Стрельцам - важное решение

Реклама
12:28

Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

12:14

Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

12:10

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

11:57

Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:51

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

10:42

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

10:37

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут смириться с чужим успехом

10:30

"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

10:29

Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

10:19

"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

10:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:53

ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

09:44

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

09:32

Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

Реклама
08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять