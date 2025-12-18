Килограммы по дешевке: в Украине упали цены на два базовых продукта

В супермаркетах неожиданно снизили цены на продукты, которые постоянно покупают украинцы.

Как изменились цены на соль и сахар в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Основное:

В Украине подешевел сахар

Цены на соль снизились на несколько гривен

Соль и сахар всегда есть в доме большинства украинцев. И по состоянию на сегодня, 18 декабря, эти два базовых продукта приятно поражают ценами. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По сравнению со среднемесячными ценами в ноябре сегодня украинские супермаркеты продают соль и сахар дешевле даже на несколько гривен за килограмм.

Как переписали цены на соль и сахар

Соль морская пищевая весом один килограмм в среднем теперь стоит 35,50 гривен, хотя еще в прошлом месяце покупатели платили за такую же пачку соли 38,77 гривны.

Сахар кристаллический также подешевел, но менее заметно. Сейчас его можно купить в среднем по 29,50 гривны за килограмм против 29,79 гривен в ноябре.

Во сколько в Украине обойдется новогодний стол-2026

Главред писал, что по данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Известно, что для расчета аналитики использовали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с приближением рождественско-новогодних праздников стоимость яиц в украинских супермаркетах поднимается. Такой тренд, вероятно, сохранится и в начале 2026 года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Украине в разгар сезона зимних фруктов апельсины снизились в цене на несколько гривен за килограмм. Такая тенденция наблюдается с середины декабря.

Накануне аналитики рассказали, что в Украине огурцы достигли пика своей стоимости и начали дешеветь. За предыдущую неделю цена на них изменилась с 90-160 до 90-120 грн/кг.

