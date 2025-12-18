В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

Местные власти сообщили, что два члена экипажа погибли, еще трое - получили ранения.

Дроны атаковали Ростовскую область РФ / Коллаж: Главред, фото: Astra

Кратко:

Ростов-на-Дону и область подверглись массированной атаке дронов

В порту Ростова атакован танкер с нефтепродуктами

Местные власти сообщили о жертвах и пострадавших

В ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.

"В Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. Информация о пострадавших уточняется. В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что дроны поразили танкер, однако разлива нефти "удалось избежать". На месте инцидента вспыхнул пожар.

"Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Позже Слюсарь добавил, что из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения.

"Пожар потушен на площади 20 кв.м. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Под атакой в ночь на 18 декабря оказался и городБатайскРостовской области РФ. По информации губернатора, в Батайске после атаки БПЛА якобы загорелись два частных жилых дома.

Часть города осталась без электричества после ночных взрывов, сообщают местные жители.

"В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли", - написал Слюсарь.

Российский Telegram-канал Astra сообщает, что в Батайске в результате одной из атак загорелся жилой дом по адресу: улица 1-й Пятилетки, 37А. В 160 метрах от дома находится электрическая подстанция.

"В Ростове-на-Дону в результате атаки загорелся жилой дом по адресу: улица Малиновского, 33/1. В 400 метрах от него находится городское управление МВД", - говорится в сообщении.

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В Минобороны РФ заявили, что "47 украинских БПЛА были сбиты за ночь над РФ и аннексированным Крымом": 31 – над территорией Брянской области, 5 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Ростовской области.

"Всего в ночное время с 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы.

В ночь на 13 декабря в результате атаки был поражен местный НПЗ в Саратове. В Воронежской области РФ атаковано АО "Минудобрения". Это предприятие холдинга "Росхим" производит аммиак, азотную кислоту и другие вещества, которые используются в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

В ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. В частности в Твери взрывы прогремели около трех часов утра.

Ранее стало известно, что в России прекратил переработку нефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

Эксперт назвал вероятные цели ВСУ в РФ

Основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но посмотрите на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики. Украина наносит удары именно по объектам электроэнергетики и распределения электроэнергии вокруг Москвы и Московской области", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, российская сеть электроснабжения гораздо более уязвима, чем украинская.

"Чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ", - добавил Новак.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

