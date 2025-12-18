Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

Анна Ярославская
18 декабря 2025, 07:39
177
Местные власти сообщили, что два члена экипажа погибли, еще трое - получили ранения.
Дроны атаковали Ростовскую область РФ
Дроны атаковали Ростовскую область РФ / Коллаж: Главред, фото: Astra

Кратко:

  • Ростов-на-Дону и область подверглись массированной атаке дронов
  • В порту Ростова атакован танкер с нефтепродуктами
  • Местные власти сообщили о жертвах и пострадавших

В ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.

видео дня

"В Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. Информация о пострадавших уточняется. В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что дроны поразили танкер, однако разлива нефти "удалось избежать". На месте инцидента вспыхнул пожар.

"Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Позже Слюсарь добавил, что из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения.

"Пожар потушен на площади 20 кв.м. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Под атакой в ночь на 18 декабря оказался и городБатайскРостовской области РФ. По информации губернатора, в Батайске после атаки БПЛА якобы загорелись два частных жилых дома.

Часть города осталась без электричества после ночных взрывов, сообщают местные жители.

"В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли", - написал Слюсарь.

Российский Telegram-канал Astra сообщает, что в Батайске в результате одной из атак загорелся жилой дом по адресу: улица 1-й Пятилетки, 37А. В 160 метрах от дома находится электрическая подстанция.

"В Ростове-на-Дону в результате атаки загорелся жилой дом по адресу: улица Малиновского, 33/1. В 400 метрах от него находится городское управление МВД", - говорится в сообщении.

Дрон
Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В Минобороны РФ заявили, что "47 украинских БПЛА были сбиты за ночь над РФ и аннексированным Крымом": 31 – над территорией Брянской области, 5 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Ростовской области.

"Всего в ночное время с 20:00 мск 17.12 до 07:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы.

В ночь на 13 декабря в результате атаки был поражен местный НПЗ в Саратове. В Воронежской области РФ атаковано АО "Минудобрения". Это предприятие холдинга "Росхим" производит аммиак, азотную кислоту и другие вещества, которые используются в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

В ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. В частности в Твери взрывы прогремели около трех часов утра.

Ранее стало известно, что в России прекратил переработку нефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

Эксперт назвал вероятные цели ВСУ в РФ

Основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но посмотрите на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики. Украина наносит удары именно по объектам электроэнергетики и распределения электроэнергии вокруг Москвы и Московской области", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, российская сеть электроснабжения гораздо более уязвима, чем украинская.

"Чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ", - добавил Новак.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Ростов война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

09:01Мир
Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

09:00Интервью
Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФ

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФ

08:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Последние новости

09:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

09:00

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко

08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

Реклама
06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

03:36

Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

03:35

Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

Реклама
00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:10

Какие "четыре карты" от Украины на столе мирных переговоровмнение

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

Реклама
18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять