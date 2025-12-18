Укр
Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

Руслана Заклинская
18 декабря 2025, 03:36
47
Скрип тормозов - это не всегда признак поломки, однако игнорировать его нельзя.
Почему шумят тормоза зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Почему автомобильные тормоза могут скрипеть или скрипеть
  • Какие факторы влияют на работу тормозов
  • Какие признаки свидетельствуют о критическом состоянии тормозной системы

Конструкторы современных автомобилей прилагают колоссальные усилия, чтобы сделать работу тормозной системы максимально бесшумной. Однако с наступлением холодов многие водители начинают слышать характерное скрипение или металлический скрежет. Такие звуки не всегда являются приговором для механизма, однако иногда они прямо указывают на критическую опасность.

Главред узнал, какие причны приводят к скрипу тормозов.

Почему тормоза начинают шуметь зимой

В зимние месяцы количество шумов в тормозной системе закономерно увеличивается из-за действия нескольких специфических факторов. Как утверждают эксперты MMR, низкие температуры приводят к тому, что фрикционный материал колодок твердеет или дубеет, из-за чего при контакте с диском возникает характерный писк.

Кроме того, на состояние системы негативно влияет дорожная соль и агрессивные противогололедные смеси, которые провоцируют быструю коррозию на суппортах и дисках. Нередко причиной странного звука становятся даже мелкие камни или замерзшая грязь, попадающая в пространство между диском и суппортом.

Какие технические факторы кроме погоды вызывают посторонние звуки

Кроме климатических условий, шум может быть следствием чисто технических причин. Одной из самых распространенных является критический износ колодок или дисков, когда срабатывает механический индикатор или происходит трение металлических основ деталей.

Также скрежет часто возникает из-за ошибок при монтаже запчастей, например, из-за отсутствия специальной смазки на тыльных сторонах колодок или неправильной установки противоскрипных пластин.

Как распознать момент когда шум становится признаком настоящей опасности

Водителю стоит проявлять особую бдительность, если шум во время торможения дополняется другими тревожными сигналами. Если вы чувствуете вибрацию на педали тормоза или руле, замечаете существенное увеличение тормозного пути или отвод автомобиля в сторону во время остановки, это указывает на критическое состояние системы.

Металлический скрежет, который не исчезает даже после нескольких поездок и прогрева тормозов, сигнализирует о необходимости немедленной профессиональной диагностики, поскольку промедление может привести к отказу тормозов в самый ответственный момент.

Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Какие меры стоит предпринять для поддержания тормозов в надлежащем состоянии

Опытные механики рекомендуют не ждать появления симптомов, а регулярно проводить профилактический осмотр системы. Это предполагает проверку остатка фрикционного слоя колодок и состояния поверхности дисков.

Важно регулярно очищать систему от зимней грязи и соли, поскольку они действуют как абразив. Своевременная замена резиновых пыльников и регулярная смазка направляющих суппортов специальными средствами позволяют избежать заклинивания механизмов.

Также специалисты предостерегают от использования сомнительных дешевых запчастей, которые могут быть слишком агрессивными к дискам.

Какие водительские мифы мешают правильно оценить ситуацию на дороге

В среде автомобилистов существует немало ложных представлений о работе тормозов. Многие считают, что любой скрип автоматически означает поломку, хотя часто это лишь временная реакция материалов на холод или попадание мелкого мусора.

Существует и другая крайность, когда водители игнорируют шум, надеясь, что он исчезнет сам собой после прогрева. Также ошибочно считать, что дорожная химия вредит только лакокрасочному покрытию кузова, ведь для тормозных деталей соль не менее разрушительна.

Кроме этого, экономия на колодках часто оказывается иллюзорной, ведь некачественные изделия значительно быстрее изнашивают тормозные диски, стоимость замены которых в разы выше. Даже если шум исчезает, его систематическое повторение является поводом убедиться в собственной безопасности.

Об источнике: Motor Media Review

Motor Media Review - украиноязычный автомобильный портал, который предлагает широкий спектр материалов на автомобильную тематику. Редакция портала состоит из людей, которые действительно увлечены автомобильной сферой и имеют глубокие знания в этой области. Они умеют подавать сложную техническую информацию в простой и понятной форме.

