Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует Кремль

Зеленский предупредил, что Россия готовит продолжение боевых действий в 2026 году и отметил необходимость реакции партнеров на сигналы, идущие из Москвы.

Какой сигнал прислал Путин по войне на 2026 год - Зеленский сделал важное заявление / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

Москва послала новый сигнал о войне

Важно, чтобы США также реагировали на сигналы Кремля

Нужна реальная защита от "российской истории безумия"

Сегодня российский диктатор и военный преступник Путин послал новый сигнал Украине и странам Запада о продолжении боевых действий в 2026 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в то же время из РФ звучит совсем другая риторика и сигналы, в частности через официальные приказы армии. По его словам, нужно видеть реальный настрой России и соответственно реагировать, ведь при таком подходе страна-агрессор будет пытаться подрывать дипломатические процессы, скрывая свои намерения уничтожить Украину и украинцев, а также легитимизировать захват украинской территории.

"А дальше - другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-то назвать своими якобы "историческими землями"", - добавил глава государства.

Смотрите видео обращения Зеленского:

/ Фото: скриншот

Президент отметил, что необходима реальная защита от этой "российской истории безумия", и сейчас Украина продолжает сотрудничество со всеми партнерами для его обеспечения. Нужны эффективные безопасностные, финансовые решения, в частности относительно российских активов, а также политические шаги.

"И нужна смелость всех партнеров видеть правду, признавать правду и действовать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу на достижение безопасности", - резюмирует он.

Что означают заявления Путина - объяснение руководителя ЦПД

Как ранее писал Главред, заявления российского диктатора и военного преступника Владимира Путина могут свидетельствовать о том, что Россия хочет продолжать агрессивную войну против Украины в 2026 году. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в заметке в Telegram.

"Верю, что однажды на Западе окончательно примут решение демонтажа режима Путина путем военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только в отношении Украины, но и всего западного мира", - выразил надежду он.

Заявления Путина о войне против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный преступник Владимир Путин резко раскритиковал западных политиков, обвинив их в намерениях разрушить Россию. Во время обращения Путин цинично перекладывал ответственность за войну против Украины на страны Запада, утверждая, что именно они якобы спровоцировали боевые действия, а не Россия.

Также он отверг утверждения о возможной агрессии РФ против Европы, назвав такие заявления бессмысленными, и обвинил европейских политиков в намеренном нагнетании страхов относительно неизбежного конфликта с Россией.

Кроме того, российский диктатор вновь прибегнул к ультимативной риторике в адрес Киева, заявив, что в случае отказа Украины и ее западных партнеров согласиться на мир Россия может ускорить наступательные действия. По его словам, Москва якобы имеет возможность силой вернуть так называемые "исторические территории".



О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

