В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернут

В центре Киева на стенах древней церкви сохранился уникальный трезубец XI века, который открывает новые детали о княжеских символах времен Киевской Руси.

Как выглядел трезубец Киевской Руси - в Киеве нашли уникальный смывол / Колаж: Главред, фото: УНИАН

В самом сердце столицы Украины сохранился уникальный символ времен Киевской Руси - древний трезубец XI века, который можно увидеть на стенах церкви Спаса на Берестове. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Где именно в Киеве спрятан трезубец XI века

По его словам, символ расположен на территории древнего Берестова - небольшого поселения, где, вероятно, находился двор князя Владимира Великого.

"Берестово - это село небольшое, где вроде бы был двор Владимира Великого. И здесь жили его жены многочисленные, но археологически ничего не нашли", - объясняет Алферов.

Несмотря на отсутствие захоронений или жилых сооружений, сама церковь Спаса на Берестове имеет огромную историческую ценность, ведь датируется концом XI - началом XII века.

Секрет древней кладки и "утопленный ряд" - как раньше строили дома

Историк обращает внимание на уникальную технику кладки храма, которая помогла сохранить загадочный символ до наших дней.

"Вот этот вот метод кладки кирпича называется утопленный ряд", - рассказывает Алферов и объясняет, что кирпичи укладывали поочередно, создавая своеобразный узор.

По его словам, такая кладка формировала геометрические фигуры, кресты и треугольники, но среди них есть одна деталь, которая сразу привлекает внимание исследователей.

Перевернутый трезубец: что увидели историки

Чтобы разглядеть символ, необходимо посмотреть на стену храма со стороны старого оборонительного вала XVII века, который когда-то был частью лаврских укреплений.

"Смотрите внимательно и вы увидите, что мастера вмуровали. Вот сюда трезубец, который перевернут. Буква Ш с веточкой. Перевернутый трезубец", - отмечает историк.

Именно эта "некорректность" в узоре и указывает на умышленное использование княжеского символа.

Кому мог принадлежать загадочный знак

По словам Александра Алферова, трезубец не является случайным элементом декора. Вероятно, его заказал один из князей, причастных к достройке или отделке храма.

"Этот трезубец, который находится здесь, это действительно заказан одним из князей, который или украшал, или достраивал эту церковь", - отмечает он.

Историк добавляет, что установить имя князя пока невозможно, однако существуют предположения относительно его происхождения.

"Возможно, это кто-то из Черниговской династии. Возможно, кто-то из Мономаховичей. По крайней мере, точно установить невозможно", - говорит Алферов.

Особое значение имеет и перевернутый характер трезубца, который может указывать на отдельную княжескую ветвь времен Киевской Руси.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

