"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

Известная украинская актриса Елена Лавренюк раскрыла, что в начале своей карьеры проходила кастинг в группу "ВИА Гра" у Константина Меладзе. После разговора с продюсером девушке сделали однозначный намек на то, как "заработать" место в коллективе, поделилась она с Алиной Доротюк.
По словам Лавренюк, менеджер Меладзе заметил ее благодаря фотографиям, которые ее мама старательно развешивала в помещении собственного отеля. Выяснилось, что они как раз ищут третью участницу коллектива, и будущую актрису пригласили на кастинг.
"Мне было 18 лет. Встреча прошла в машине. Константин Меладзе спросил, умею ли я петь и танцевать. Я ответила, что да. Я тогда была в подтанцовке Оксаны Билозир. Потом он спросил, где я учусь", — рассказала она о встрече со знаменитым продюсером.
Однако после недолгого разговора с Константином его менеджер неожиданно сделал Елене неоднозначное предложение. "Продолжение кастинга" должно было пройти в сауне.
"Вечером у меня был поезд, но менеджер намекнул, что мне стоит остаться. Думала, может, надо показать, как я пою, танцую. Он сказал: "Понимаешь, сегодня будет сауна, и тебе стоит туда пойти". Я поехала домой вечерним поездом", — поделилась Лавренюк.
Актрису удивило, что разговор с Константином Меладзе проходил в автомобиле, однако во время 20-минутной беседы с его стороны не было никаких непристойных намеков. Впоследствии Елена Лавренюк узнала, что кастинг прошла другая девушка и именно она стала новой участницей "ВИА Гры".
О персоне: Елена Лавренюк
Елена Лавренюк - украинская актриса театра и кино, ведущая и продюсер, сообщает Википедия. Дебютировала в кино ролью в картине "13 месяцев" (2008).
Среди других ее работ в кино роли в таких фильмах как "Синевир" (2012), "Заказ на друга" (2012), "Иностранец" (2012) и другие.
Известность к актрисе пришла после главной женской роли в фильме "DZIDZIO: Контрабас".
