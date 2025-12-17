Укр
Читать на украинском
Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

Кристина Трохимчук
17 декабря 2025, 10:31
Светлана Готочкина сделала неожиданный шаг.
Светлана Готочкина
Светлана Готочкина - отношения с Тарасом Цимбалюком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Готочкина, Тарас Цимбалюк

Бывшая девушка Тараса Цимбалюка, с которой он расстался незадолго до начала съемок в проекте "Холостяк 14", неожиданно решила обратиться к нему на фоне слухов о воссоединении пары. Светлана Готочкина поздравила экса в Instagram с важным событием.

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что Цимбалюк и Готочкина вовсе не расставались, а просто скрывали свои отношения во время съемок и трансляции романтического реалити "Холостяк". Пару якобы заметили вместе в одном из заведений, а позже человек, похожий на Цимбалюка, засветился на фотографии Светланы.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - отношения / скрин из Threads
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - личная жизнь / скрин из Threads

Готочкина решила развеять слухи и поздравила бывшего с днем рождения, тонко намекнув на то, что теперь каждый из них пошел своим путем. Она назвала Тараса своим другом и даже поблагодарила за то, что сейчас может свободно устраивать свою личную жизнь.

"С днем рождения, друг. Спасибо тебе огромное, что не пишешь весь этот год и даешь спокойно ходить на свидания", — написала Светлана.

Светлана Готочкина
Светлана Готочкина поздравила Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Светлана Готочкина

Цимбалюк поддержал свою бывшую и репостнул это поздравление к себе в сторис. Несмотря на это, подозрения зрителей "Холостяка" в том, что экс-пара может продолжать отношения, не исчезли. Слухи подогревает и тот факт, что актер активно поддерживает свою бывшую избранницу и посещает ее показы.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Виталий Козловский поделился ранее неизвестными подробностями своей личной жизни. В программе "33 запитання від Люкс ФМ" он рассказал, как отношения с супругой стали для него особенными и почему он не смотрит на других женщин.

Также известный украинский певец Павел Зибров поделился информацией о важных моментах жизни недавно умершего Степана Гиги. По словам Зиброва, именно украинская телеведущая Леся Никитюк вернула Гигу на волну популярности.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

