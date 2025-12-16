"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

Суд в террористической России вынес решение по путинистке Ларисе Долиной.

https://glavred.info/starnews/nemedlenno-vyselit-putinistka-dolina-okonchatelno-lishilas-kvartiry-10724741.html Ссылка скопирована

Лариса Долина проиграла суд/ фото: instagram.com, Лариса Долина

Кратко:

Чего хотела добиться Долина

Какое решение вынес суд

Российская пропутинская певица, которая поддержала военное вторжение террористической России в Украину, Лариса Долина, окончательно лишилась своей квартиры и теперь должна немедленно покинуть недвижимость.

Как пишут российские пропагандисты, по решению судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ вышло следующее решение: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру в Хамовниках оставить покупательнице Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно.

видео дня

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина / фото: t.me, Лариса Долина

Как известно, накануне путинстка Лариса Долина продала свою квартиру и отдала деньги мошенникам. А потом спохватилась и через суд добилась, чтобы квартиру ей вернули, оставив покупателя и без денег, и без квартиры.

Из решения Верховного суда стало известно, что дело вернули на новое рассмотрение в Московский городской суд, который и будет решать дальнейшую судьбу принудительного выселения Ларисы Долиной из спорной квартиры, если она в установленные сроки сама не покинет жилище. "Больше никаких исков по этому делу рассматриваться не будет. Квартира принадлежит Полине Лурье. Это окончательно решение", — заявили специалисты.

Лариса Долина проиграла суд / фото: t.me/dolinaofficial

В итоге квартира остается за Полиной Лурье — покупательницей, которая должна была изначально остаться хозяйкой квартиры. А путинистке Долиной придется искать себе новый дом.

Между тем, россияне ликуют такому решению суда, ведь Долина создала юридический прецедент и граждане последовав ее примеру стали отменять сделки.

В сети радуются решению по Долиной / Фото из сети

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что известный украинский певец Павел Зибров поделился информацией о важных моментах жизни недавно умершего Степана Гиги, о которых ранее не было известно широкой публике.

Ранее также стало известно о том, что украинский певец Виталий Козловский дал интервью, в котором разоткровенничался о своей алкогольной зависимости.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред