"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

Алена Кюпели
16 декабря 2025, 20:28
Суд в террористической России вынес решение по путинистке Ларисе Долиной.
Лариса Долина
Лариса Долина проиграла суд/ фото: instagram.com, Лариса Долина

Российская пропутинская певица, которая поддержала военное вторжение террористической России в Украину, Лариса Долина, окончательно лишилась своей квартиры и теперь должна немедленно покинуть недвижимость.

Как пишут российские пропагандисты, по решению судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ вышло следующее решение: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру в Хамовниках оставить покупательнице Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно.

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина
Лариса Долина поддерживает диктатора Путина / фото: t.me, Лариса Долина

Как известно, накануне путинстка Лариса Долина продала свою квартиру и отдала деньги мошенникам. А потом спохватилась и через суд добилась, чтобы квартиру ей вернули, оставив покупателя и без денег, и без квартиры.

Из решения Верховного суда стало известно, что дело вернули на новое рассмотрение в Московский городской суд, который и будет решать дальнейшую судьбу принудительного выселения Ларисы Долиной из спорной квартиры, если она в установленные сроки сама не покинет жилище. "Больше никаких исков по этому делу рассматриваться не будет. Квартира принадлежит Полине Лурье. Это окончательно решение", — заявили специалисты.

Лариса Долина вышла на подиум в скандальном образе
Лариса Долина проиграла суд / фото: t.me/dolinaofficial

В итоге квартира остается за Полиной Лурье — покупательницей, которая должна была изначально остаться хозяйкой квартиры. А путинистке Долиной придется искать себе новый дом.

Между тем, россияне ликуют такому решению суда, ведь Долина создала юридический прецедент и граждане последовав ее примеру стали отменять сделки.

В сети радуются решению по Долиной
В сети радуются решению по Долиной / Фото из сети

Ранее Главред писал о том, что известный украинский певец Павел Зибров поделился информацией о важных моментах жизни недавно умершего Степана Гиги, о которых ранее не было известно широкой публике.

Ранее также стало известно о том, что украинский певец Виталий Козловский дал интервью, в котором разоткровенничался о своей алкогольной зависимости.

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной "на грани" заключения, но есть нюанс

12:30

Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

12:23

Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

