Российская пропутинская певица, которая поддержала военное вторжение террористической России в Украину, Лариса Долина, окончательно лишилась своей квартиры и теперь должна немедленно покинуть недвижимость.
Как пишут российские пропагандисты, по решению судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ вышло следующее решение: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру в Хамовниках оставить покупательнице Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно.
Как известно, накануне путинстка Лариса Долина продала свою квартиру и отдала деньги мошенникам. А потом спохватилась и через суд добилась, чтобы квартиру ей вернули, оставив покупателя и без денег, и без квартиры.
Из решения Верховного суда стало известно, что дело вернули на новое рассмотрение в Московский городской суд, который и будет решать дальнейшую судьбу принудительного выселения Ларисы Долиной из спорной квартиры, если она в установленные сроки сама не покинет жилище. "Больше никаких исков по этому делу рассматриваться не будет. Квартира принадлежит Полине Лурье. Это окончательно решение", — заявили специалисты.
В итоге квартира остается за Полиной Лурье — покупательницей, которая должна была изначально остаться хозяйкой квартиры. А путинистке Долиной придется искать себе новый дом.
Между тем, россияне ликуют такому решению суда, ведь Долина создала юридический прецедент и граждане последовав ее примеру стали отменять сделки.
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
