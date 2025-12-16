Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине и вероятные сроки

Для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней, но это может быть и другой срок, говорит президент.

Главное из заявлений Зеленского:

Основным условием для выборов является прекращение огня

Для проведения выборов необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность организации выборов в Украине в то время, как продолжается война.

Основным условием для этого является прекращение огня, подчеркнул он в ходе общения с представителями СМИ.

По словам главы государства, для проведения выборов необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру безопасности.

"Нужно для выборов прекращение огня. Если прекращение огня будет, мы готовы к выборам", – указал он.

При этом президент напомнил о том, что для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней, но это может быть и другой срок, который Украина готова согласовать с партнерами и РФ.

Кроме того, он пояснил, что для проведения выборов также требуется сотрудничество народных депутатов Украины относительно изменений в законодательстве.

"Прежде всего самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом", – добавил Зеленский.

Условие проведения выборов: позиция президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламентариям подготовить законодательную инициативу, которая бы предусматривала возможность проведения выборов в условиях военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники во властных кругах.

По информации издания, на прошлой неделе в Офисе президента уже прошла рабочая встреча, посвящённая этому вопросу. Сейчас ведётся работа над законопроектом, который должен учесть все ключевые риски и прежде всего вопросы безопасности при организации избирательного процесса.

Ранее сообщалось о том, сколько продлится подготовка к выборам в Украине. В ЦИК отметили, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру.

Напомним, ранее в ОП назвали три ключевых условия для проведения выборов. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркивает, что для этого нужно решить три ключевых вопроса.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уже говорил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады. Он ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов Украине.

