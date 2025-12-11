Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

В ЦИК отметили, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру.

https://glavred.info/ukraine/skolko-prodlitsya-podgotovka-k-vyboram-v-ukraine-v-cik-nazvali-realnye-sroki-10723121.html Ссылка скопирована

Сколько времени нужно для подготовки выборов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Ключевые тезисы:

Сейчас в Украине функционирует лишь 75% избирательных участков

Проблемой является организация голосования для более миллиона военных

Для проведения честных и свободных выборов нужно полгода подготовки

На днях на фоне мирных переговоров поднялся вопрос проведения президентских выборов в Украине. Несмотря на заявления Владимира Зеленского о готовности к процедуре в ближайшие сроки, в ЦИК говорят, что для соответствия международным стандартам нужно по крайней мере шесть месяцев подготовительных работ. Соответствующее заявление в комментарии для CNN сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

По его словам, война существенно разрушила избирательную инфраструктуру. Сейчас в стране функционирует лишь 75% избирательных участков.

видео дня

Он подчеркнул, что дополнительной проблемой является организация голосования для более миллиона военных, большинство из которых находится на фронте.

"Поэтому трудно представить, как они смогут проголосовать без гарантированного прекращения боевых действий. Сложность создают и обновленные реестры избирателей", - говорит заместитель председателя ЦИК.

Дубовик также добавил, что для проведения честных и свободных выборов в Украине в соответствии с международными стандартами нужно полгода подготовки.

"Если же голосование состоится раньше, невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных норм", - подытожил он.

Зеленский готов провести выборы

Стоит заметить, что 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине.

По его словам, их проведение зависит исключительно от украинского народа, а не других государств.

"Для организации выборов необходимо решить два ключевых вопроса: гарантировать безопасность граждан и военных во время голосования и создать законодательную основу для легитимности процесса в условиях военного положения", - подчеркнул он.

Выборы - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уже говорил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады. Он ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов Украине.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер заявила, что Европейский Союз признает Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины. Следующие президентские выборы состоятся, когда это позволят условия.

Читайте также:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред