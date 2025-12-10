"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

Олег Винник показал свежие снимки.

Олег Винник старается возобновить карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия Барон

Кратко:

Олег Винник начал тур по Германии

Как выглядят певец и его жена

Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился фотографиями со старта нового тура.

На своей странице в соцсетях беглец опубликовал серию снимков со своей женой Таюне, которая также живет за границей и очень изменилась внешне.

Кстати, недавно певцов обвиняли в злоупотреблении уколами красоты

"Феерический старт тура по Германии 2025 года! Вы просто невероятны! Еще раз убеждаюсь, что у меня самая лучшая публика", - написал артист.

Как выглядят Олег Винник и Таюне сейчас / фото: скрин instagram.com, Олег Винник

Подписчики Винника по-разному восприняли новые фото: кто-то восхитился их видом, а кто-то раскритиковал.

"Кто это? Таюне? Сколько она пластических операций сделала?";

"Ох же накачали-перекачали себя, что один, что другая";

"Без накачанных губ красивее выглядела", - отметили комментаторы.

Олег Винник / ua.depositphotos.com

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

