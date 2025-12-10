"Ох же накачали-перекачали": поклонники не узнали жену Олега Винника

Кратко:
- Олег Винник начал тур по Германии
- Как выглядят певец и его жена
Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился фотографиями со старта нового тура.
На своей странице в соцсетях беглец опубликовал серию снимков со своей женой Таюне, которая также живет за границей и очень изменилась внешне.
Кстати, недавно певцов обвиняли в злоупотреблении уколами красоты
"Феерический старт тура по Германии 2025 года! Вы просто невероятны! Еще раз убеждаюсь, что у меня самая лучшая публика", - написал артист.
Подписчики Винника по-разному восприняли новые фото: кто-то восхитился их видом, а кто-то раскритиковал.
"Кто это? Таюне? Сколько она пластических операций сделала?";
"Ох же накачали-перекачали себя, что один, что другая";
"Без накачанных губ красивее выглядела", - отметили комментаторы.
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Ирина Горовая поделилась своим мнением, почему Потап и Настя Каменских, которые перебрались жить в США, не могут там развить свою музыкальную карьеру. В интервью "Экономической правде" Ирина отметила, что следит за артистами, но их никто не ждал за границей.
А также 9 декабря в Киеве прошло прощание с известным певцом Михаилом Клименко из группы ADAM. Напомним, Михаил умер 7 декабря после длительной борьбы с туберкулезным менингитом, артист три недели был в коме.
О персоне: Олег Винник
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
