"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

Анна Косик
10 декабря 2025, 11:17
Соратник Путина назвал якобы главный приоритет России.
'Приоритет Москвы': в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия
В Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео в YouTube

Что сказал Песков:

  • Россия не хочет работать над перемирием с Украиной
  • Приоритетом Москвы является якобы установление мира

Вчера, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится на энергетическое перемирие, если к нему будет готова страна-агрессор Россия.

В Кремле не замедлили с ответом. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, как пишут российские СМИ, прокомментировал возможность установления перемирия.

Над чем сейчас работает Россия

Приспешник Путина заявил, что РФ якобы работает над миром, а не перемирием. Тем самым он фактически сообщил, что Россия отказывается от предложения, которое озвучил президент Украины.

"Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир, который будет достигнут в результате подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом для Москвы", - подчеркнул Песков.

Песков также прокомментировал другие вопросы, связанные с переговорами по установлению мира в Украине. В частности, он отметил, что заявления президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО и территорий "во многом созвучны пониманию России".

В то же время, слова Трампа о первопричинах конфликта в Украине "важны с точки зрения перспектив выхода мирного урегулирования".

Не обошел Песков и вопрос проведения выборов в Украине. По его словам, Путин давно говорил о необходимости президентских выборов в Украине, но Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Зеленского об этом.

Согласится ли Путин когда-нибудь на паузу в войне – прогноз генерала США

Главред писал, что по словам бывшего командующего Сухопутных войск США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Годжеса, Владимир Путин не будет рассматривать ни одного перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решительности поддерживать Украину.

Шанс на прекращение огня появится только тогда, когда Россия поймет, что не способна победить. А это возможно только при условии, что США и европейские союзники открыто объявят о готовности предоставить Украине весь необходимый арсенал – от вооружения до экономической поддержки.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

