"Проплаченная история": невеста Дмитрия Кулебы жестко ответила на нападки

Светлана Павелецкая отреагировала на критику своего поведения на концерте.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая попали в скандал на концерте Монатика / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Павелецкая

Вы узнаете:

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая посетили концерт Монатика

Невеста экс-министра отреагировала на критику

Невеста Дмитрия Кулебы, украинская издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая отреагировала на критику в сети, которая началась после публикации видео с ее танцами на концерте Монатика. В своем Instagram Светлана решила высказаться в сторону хейтеров.

По словам Павелецкой, некоторые комментаторы перешли границы человечности, ведь она, как и каждый человек, имеет право отдыхать и ходить на концерты любимого исполнителя.

Светлана Павелецкая отреагировала на скандал с концертом Монатика / instagram.com, Светлана Павелецкая

"Я шокирована не тем, что кто-то обсуждает мой поход на концерт, а тем, как сильно люди позволяют себе переходить границы человечности. В моей семье есть люди, которые защищают Украину на фронте. Мой муж большую часть жизни посвятил служению стране – и именно благодаря его работе у нас есть оружие, ПВО, защита и шанс жить. Мы остаемся в Украине, работаем здесь, платим налоги, и все наши доходы – в белую. Я не выезжала, не пряталась, не "пересиживала войну" за границей. Это моя жизнь", — написала издательница.

Также Светлана отметила, что часть хейта, который на нее свалился, была проплаченной. Она задала подписчикам вопрос — что они конкретно сделали для победы, и посоветовала сосредоточить свои усилия на хороших делах, а не ненависти.

Светлана Павелецкая назвала хейт проплаченным / instagram.com, Светлана Павелецкая

"Я прекрасно вижу, что часть этого – проплаченная история. Российские помойки типа Панченко не в первый раз пытаются меня дискредитировать – они делают это годами. Но часть комментариев – настоящие люди. И это болит больше всего... Жизнь других – не повод для хейта. Это повод задуматься о том, что вы можете сделать для себя, для страны, для своего будущего", — высказалась Павелецкая.

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

