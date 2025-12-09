Украинская баллистика в действии: Зеленский сделал заявление, которое не понравится врагу

https://glavred.info/war/ukrainskaya-ballistika-v-deystvii-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-kotoroe-ne-ponravitsya-vragu-10722722.html Ссылка скопирована

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна начала использовать баллистические ракеты собственного производства "Сапсан". Об этом он рассказал во время общения с медиа.

"Скажу откровенно: Украина на сегодня уже применяет Нептуны, длинные Нептуны, Паляница, Фламинго, а также 'Сапсан', скажу честно, начали. И я не буду говорить в [каком] количестве, отвечу достаточно риторически [...] обобщенно на этот вопрос. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - заявил президент.

Он также отметил, что иногда применение "Сапсанов" враг может воспринимать как удары крылатыми ракетами "Нептун". "Нептуны действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение 'Нептунов'. И пусть так и продолжает считать", - добавил Зеленский.

