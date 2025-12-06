Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

Главное:
- Россию атаковали более сотни дронов
- Больше всего дронов российская ПВО якобы сбила над Рязанской областью
- На Рязанском НПЗ атакован важный объект
В ночь на 6 декабря в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 116 украинских беспилотников над 10 областями страны.
Больше всего дронов якобы удалось уничтожить над Рязанской областью. Однако российское ведомство никак не прокомментировало попадание в этом регионе. Зато о нем рассказали российские СМИ.
Что известно об атаке на Рязанскую область
В городе Рязань и области местные жители проснулись от громких взрывов, а через некоторое время начали наблюдать за пожарами в результате ударов и падения обломков дронов.
Губернатор области Павел Малков заявил, якобы серьезных повреждений нет, а все возгорания оперативно ликвидировали. Однако эта информация не соответствует действительности.
На самом деле беспилотники в девятый раз за последний год атаковали Рязанский НПЗ. Это подтвердил и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, на заводе была поражена установка низкотемпературной изомерации Изомалк-2-ЛИН-800.
"Рязанский НПЗ уже останавливал свою работу из-за ударов наших дронов. Возобновил и теперь снова будет остановлен", - подчеркнул он.
Заметим, что Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн. тонн нефти в год входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Он производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии РФ.
Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - ответ эксперта
Главред писал, что по словам военного эксперта Ивана Ступака, Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов.
Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах. Однако, если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские военные атаковали российские объекты, которые играют важную роль в войне. Под ударом оказались Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае.
Ранее стало известно, что украинские защитники атаковали российское предприятие ВПК, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ - "Невинномысский Азот".
Накануне, в ночь на 4 декабря, в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
