Люди вскрикивали от взрывов, а небо затянуло красным огнем: РФ атаковали дроны

Пресловутая российская ПВО так пыталась сбивать дроны, что обломки разлетались по всем районам.

Что известно о последствиях ночной атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

Россию атаковали более сотни дронов

Больше всего дронов российская ПВО якобы сбила над Рязанской областью

На Рязанском НПЗ атакован важный объект

В ночь на 6 декабря в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Минобороны РФ сообщило о якобы сбитии 116 украинских беспилотников над 10 областями страны.

Больше всего дронов якобы удалось уничтожить над Рязанской областью. Однако российское ведомство никак не прокомментировало попадание в этом регионе. Зато о нем рассказали российские СМИ.

Что известно об атаке на Рязанскую область

В городе Рязань и области местные жители проснулись от громких взрывов, а через некоторое время начали наблюдать за пожарами в результате ударов и падения обломков дронов.

Губернатор области Павел Малков заявил, якобы серьезных повреждений нет, а все возгорания оперативно ликвидировали. Однако эта информация не соответствует действительности.

На самом деле беспилотники в девятый раз за последний год атаковали Рязанский НПЗ. Это подтвердил и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, на заводе была поражена установка низкотемпературной изомерации Изомалк-2-ЛИН-800.

"Рязанский НПЗ уже останавливал свою работу из-за ударов наших дронов. Возобновил и теперь снова будет остановлен", - подчеркнул он.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Заметим, что Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн. тонн нефти в год входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Он производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии РФ.

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - ответ эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Ивана Ступака, Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов.

Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах. Однако, если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные атаковали российские объекты, которые играют важную роль в войне. Под ударом оказались Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что украинские защитники атаковали российское предприятие ВПК, которое производит базовые компоненты для взрывчатых веществ - "Невинномысский Азот".

Накануне, в ночь на 4 декабря, в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

