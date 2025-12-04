В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

Вспышки от взрывов были настолько яркие, что освещали целые улицы.

Что могли атаковать дроны на территории России этой ночью / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

Россию атаковали более 70 дронов

В Орле в результате взрывов зафиксировали яркие вспышки

В Ставропольском крае под ударом беспилотников был важный химзавод

В ночь на 4 декабря в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.

В то же время в Сети уже появляются видео и сообщения о вероятных целях этой атаки на Россию. В частности беспилотники могли попасть по крупному химическому предприятию.

Что известно о ночной атаке на Россию

Сначала на громкие взрывы пожаловались в Орловской области РФ. В городе Орел жители насчитали от 7 до 10 взрывов, а в небе заметили яркую красную вспышку, которая буквально осветила улицу.

Через некоторое время паблики сообщили, что громкая ночь началась и в Невинномысске, что в Ставропольском крае. Там, предварительно, атаковали ГО Невинномысский Азот.

"Невинномысский Азот" - крупнейшее на Юге России предприятие химической промышленности, выпускающее широкую номенклатуру минеральных удобрений и продуктов органического синтеза.

Основные виды продукции: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

Химзавод РФ не впервые под прицелом дронов

Главред писал, что в июне текущего года, в результате атаки 13 беспилотников была временно приостановлена работа завода "Невинномысский Азот". А все потому, что в результате атаки пострадала система защиты от беспилотников, в производственных помещениях выбиты окна и двери, повреждена крыша столовой.

Приостановление завода стало "ударом" для россиян, ведь он производит продукцию, которая может использоваться для создания боеприпасов и ракетного топлива. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до миллиона тонн аммиака и более 1,4 миллиона тонн аммиачной селитры.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Дмитриевская" в Тамбовской области страны-агрессора России. Пораженный объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Ранее, 1 декабря, жители города Каспийск сообщили о громком взрывев результате атаки беспилотников. Целью атаки, скорее всего, была база Каспийск, которую ранее уже атаковали дроны.

Накануне Силы обороны Украины нанесли удар ракетами "Нептун" по авиаремонтному заводу в Таганроге, где, по предварительной информации, удалось попасть в ангары с самолетами, находившимися на ремонте.

Ракета Нептун / Инфографика: Главред

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

