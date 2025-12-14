За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

Вы узнаете:
- Какие есть возрастные ограничения для водителей в Украине
- С какого возраста можно сдавать экзамен на права
В Украине действуют возрастные ограничения для водителей различных категорий транспортных средств. Они касаются допуска к управлению различными видами транспорта в зависимости от возраста лица.
Главред решил разобраться, кому запрещено садиться за руль.
Какие есть возрастные ограничения для водителей
В Главном сервисном центре МВД заявили, что безопасность на дорогах является ключевым приоритетом, поскольку она непосредственно влияет на жизнь и здоровье граждан.
Так, для минимизации рисков, связанных с управлением транспортными средствами, в Украине, как и во многих других странах, установлены возрастные ограничения для водителей.
Со скольки лет можно управлять мотоциклами
Согласно правилам, лица, достигшие 16-летнего возраста, имеют право сдавать экзамены на получение прав категории "А", позволяющей управлять мотоциклами.
Эта категория также включает право на управление скутерами и мопедами (категория "А1").
Стоит отметить, что подготовку к экзаменам можно начинать раньше, но сдавать теоретический экзамен разрешается только после достижения совершеннолетия.
С какого возраста можно садиться за руль авто
Для управления квадроциклами, легковыми и грузовыми автомобилями установлен возрастной порог в 18 лет.
"Это касается категорий "В" (легковые автомобили) и "С" (грузовые автомобили до 7,5 тонн)", - говорится в сообщении.
Каким транспортом можно управлять с 19 лет
Известно, что с 19 лет разрешается управлять транспортными средствами с тяжелыми прицепами. Это включает категории "ВЕ" (легковой автомобиль с прицепом более 750 кг) и "СЕ" (грузовой автомобиль с прицепом).
Каким транспортом можно управлять с 21 года
Что важно, самый высокий возрастной порог установлен для управления автобусами и микроавтобусами - с 21 года. Это касается категории "D", которая позволяет управлять транспортными средствами, предназначенными для перевозки более 8 пассажиров.
Об источнике: сервисный центр МВД
Сервисный центр МВД принимает непосредственное участие в реализации государственной политики в сфере предоставления административных услуг. Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов. На базе сервисного центра можно сдать экзамен для получения права управления транспортными средствами, пишет Википедия.
