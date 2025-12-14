Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует Запорожье

Сейчас последствия вражеской атаки устанавливаются.

Россияне ударили по Запорожью

Враг атаковал Запорожье

Прилет произошел возле супермаркета

В другом районе города горят машины

В воскресенье утром, 14 декабря, российские оккупанты прицельно ударили по жилому кварталу города Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы. Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

"Утром выходного дня враг атаковал Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы. Последствия устанавливаются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении. видео дня

Он показал последствия вражеской атаки. На видео видно разрушенный местный супермаркет.

"Выходной день. Жилой квартал. Вражеский удар", - написал Федоров.

Позже он добавил, что россияне продолжают бить по Запорожью.

"Это другой район города. Горят машины. Пока информации о пострадавших не поступало. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - отметил Федоров.

Смотрите видео, в котором показаны последствия атаки по Запорожью:

Как писал Главред, Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 13 декабря российские оккупанты запустили для атаки на Украину 495 воздушных целей - 30 ракет и 465 дронов. Основным направлением удара была Одесская область.

Накануне захватчики нанесли комбинированный удар по Украине. Под атакой были объекты критической инфраструктуры. Враг бил по регионам ракетами и ударными дронами.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

