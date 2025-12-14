Укр
Может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья: в ГСПУ ответили

Марина Фурман
14 декабря 2025, 08:38
Демченко объяснил, почему РФ не может использовать Приднестровское направление для агрессии.
В ГПСУ рассказали, есть ли угроза со стороны Приднестровья

Главное:

  • Ситуация в Приднестровье является контролируемой
  • Украина не фиксирует наращивания сил врага со стороны Приднестровья

Пока не зафиксировано никаких признаков активных перемещений или наращивания вражеских сил со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Суспільному".

Он напомнил, что Украина с начала войны усилила всеми составляющими Сил обороны тот участок границы, который граничит с Приднестровьем.

"Этот участок границы в инженерном отношении укрепляется нами для того, чтобы более полноценно мы могли контролировать ее и обеспечить безопасность для нашей страны", - рассказал Демченко.

Он уточнил, что незначительные перемещения отдельных групп людей наблюдали только в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В дальнейшем - в 2023, 2024 годах и в течение текущего года - попыток захода диверсионно-разведывательных групп или другой активности с этого направления не было.

"Россия понимает, что с этого направления не может достичь для себя необходимой активности, которая бы дала результат", - добавил представитель ГПСУ.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что безопасность Украины обеспечивается комплексно - как на границе с Молдовой, так и на других направлениях, где российские захватчики могут потенциально проявлять активность.

Приднестровье / Инфографика: Главред

Что предшествовало

Ранее Главред, со ссылкой на ГУР писал, что Россия хочет оттянуть силы Украины, готовясь к вероятным атакам из Приднестровья. Оккупанты уже срочно активизировали свою работу в этом регионе Молдовы.

Стало известно, что на территории Приднестровья расконсервируют вооружение. К тому же там активно вызывают резервистов в военные формирования. Кроме этого, на территории Приднестровья появились центры обучения операторов дронов и развернуто производство БПЛА.

Эти все меры Кремль хочет использовать для дестабилизации ситуации в Молдове и в Украине. Также нельзя исключать, что на территорию Украины будут пытаться проникнуть диверсионные группы.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Он добавил, что российские войска продолжают осуществлять отдельные наступательные действия, однако ни одно из них не имело успеха.

Недавно в подразделении НГУ сообщили, что Силы обороны освободили Кондрашовку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, что позволило значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении и перекрыть пути снабжения российских войск.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что украинские бойцы держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

