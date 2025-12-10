Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

Россия хочет оттянуть силы Украины, готовясь к вероятным атакам из Приднестровья. Оккупанты уже срочно активизировали свою работу в этом регионе Молдовы. Об этом заявил источник в ГУР Минобороны Украины, сообщает Укринформ.
На территории Приднестровья расконсервируют вооружение. К тому же там активно вызывают резервистов в военные формирования. Также известно, что на территории Приднестровья появились центры обучения операторов дронов и развернуто производство БПЛА.
Эти все меры Кремль хочет использовать для дестабилизации ситуации в Молдове и в Украине. Также нельзя исключать, что на территорию Украины будут пытаться проникнуть диверсионные группы.
Москва уже начала перебрасывать своих агентов спецслужб в Приднестровье. Они будут усиливать кризисные явления, сеять хаос, проводить различные информационные операции и совершать провокации.
Чего РФ хочет от Молдовы
Приднестровье, которое осталось без доступа к российскому газу в начале 2025 года, оказалось в критической ситуации. В этот момент власти Молдовы спасли "ПМР" от коллапса.
Теперь Кремль пытается надавить на Тирасполь и поднять имидж пророссийских главарей. Россияне хотят нарастить военный контингент РФ в Приднестровье, чтобы в будущем начать военную эскалацию.
