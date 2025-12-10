Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

Источники в ГУР отмечают, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию, чтобы оттянуть украинские силы.

https://glavred.info/war/uzhe-sobirayut-rezervistov-i-dostayut-oruzhie-rf-gotovit-ataki-iz-pridnestrovya-10722914.html Ссылка скопирована

РФ готовит атаки ДРГ в Украину из Приднестровья / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Россия хочет оттянуть силы Украины, готовясь к вероятным атакам из Приднестровья. Оккупанты уже срочно активизировали свою работу в этом регионе Молдовы. Об этом заявил источник в ГУР Минобороны Украины, сообщает Укринформ.

На территории Приднестровья расконсервируют вооружение. К тому же там активно вызывают резервистов в военные формирования. Также известно, что на территории Приднестровья появились центры обучения операторов дронов и развернуто производство БПЛА.

Эти все меры Кремль хочет использовать для дестабилизации ситуации в Молдове и в Украине. Также нельзя исключать, что на территорию Украины будут пытаться проникнуть диверсионные группы.

видео дня

Москва уже начала перебрасывать своих агентов спецслужб в Приднестровье. Они будут усиливать кризисные явления, сеять хаос, проводить различные информационные операции и совершать провокации.

Чего РФ хочет от Молдовы

Приднестровье, которое осталось без доступа к российскому газу в начале 2025 года, оказалось в критической ситуации. В этот момент власти Молдовы спасли "ПМР" от коллапса.

Теперь Кремль пытается надавить на Тирасполь и поднять имидж пророссийских главарей. Россияне хотят нарастить военный контингент РФ в Приднестровье, чтобы в будущем начать военную эскалацию.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред