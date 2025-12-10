Укр
У Путина есть план: экономист объяснил, откуда Кремль хочет брать деньги на войну

Анна Косик
10 декабря 2025, 13:20
115
В новом году российские власти уже не будут иметь достаточно средств на финансирование боевых действий в Украине, но Путин предусмотрел это.
Путин, рубли
Кремль готов фактически забирать деньги у населения РФ, чтобы война продолжалась / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Что сказал Новак:

  • Кремль хочет продолжать войну за счет населения РФ
  • В России повышают налоги
  • Россияне могут остаться без банковских вкладов из-за властей РФ

Глава страны-агрессора России и кремлевский диктатор Владимир Путин подписал бюджет на 2026 год. В документе уже есть моменты, которые указывают на то, что Кремль начал вытаскивать деньги из карманов населения РФ.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, дальнейшее продолжение войны возможно исключительно за счет россиян.

видео дня

Как в РФ вытягивают деньги из карманов местных жителей

Экономист отметил, что в России планируют пополнять бюджет за счет увеличения налогов, в частности, налога на добавленную стоимость (НДС). Его ставку уже увеличили с 20 до 22%, что означает, что все российские производители и торговцы будут вынуждены переносить повышение НДС на цену на свою продукцию, товары и услуги.

"Поэтому россияне будут платить больше всех. Так, например, согласно бюджету РФ на 2026 год, Кремль за счет повышения НДС рассчитывает дополнительно получить почти 3 миллиона российских рублей. Но по факту этой суммы не будет, она будет значительно меньше, потому что экономика - это не прямая математика, и поступления в бюджет не увеличиваются на столько, на сколько растут налоги", - пояснил он.

Новак также отметил, что российские власти хотят собирать деньги на войну через банковскую систему, а именно вклады россиян. У Кремля для этого есть разные пути. Один из них - это замена вкладов на ценные бумаги российских компаний, или облигации.

"То есть деньги россиян на депозитах российские власти могут заменить на какие-то ценные бумаги, в результате российские граждане либо вообще не смогут снимать свои депозиты, либо эта возможность будет ограничена определенными суммами", - добавил экономист.

Еще один способ вытащить деньги из карманов россиян - это инфляция. Вскоре цены будут выше, как и налоги от этих цен на товары и услуги во всех сферах.

"В-четвертых, из-за ликвидации льгот для малого и среднего бизнеса. Раньше при получении доходов до 60 миллионов рублей в год бизнес не платил НДС, а теперь - только при получении доходов до 10 миллионов рублей. Это означает, что весь средний бизнес и большинство малого бизнеса будут вынуждены платить НДС в полном объеме, к тому же ставка НДС повышена до 22%. Все это является серьезным толчком роста общей инфляции", - подчеркнул Новак.

В России начали публично говорить об экономических проблемах

Главред писал, что российский экономист Олег Сухарев в прямом эфире откровенно заявил, что экономика России "в полушаге от рецессии", то есть значительного спада. Он утверждает, что за последний год отдельные отрасли в стране потеряли от 10 до 20% производства. Особенно сложная ситуация в металлургии, сельскохозяйственном секторе и машиностроении.

Сухарев предупредил, что в 2026 году ситуация для россиян ухудшится, ведь "бюджет страны уже ничего вытянуть не может".

Экономика России - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, запас прочности экономики РФ закончится либо в этом, либо в течение следующего года.

Накануне экономический эксперт Тарас Загородний предупредил, что в 2026 году население России почувствует откат к временам Советского Союза, ведь страна может перейти на карточную систему.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что Путин рассказывает, якобы с экономикой РФ все хорошо, реальная картина в стране существенно отличается. Экономический сектор коллапсирует настолько, что все плохо уже даже в ВПК.

Больше новостей:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

новости России война в Украине инфляция Андрей Новак экономика России
У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
