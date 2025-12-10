Почему 11 декабря нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

11 декабря не рекомендуется брать в руки острые предметы, чтобы не навлечь неприятности.

https://glavred.info/holidays/pochemu-11-dekabrya-nelzya-brat-v-ruki-ostrye-predmety-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10722887.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 11 декабря / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 11 декабря

Что нельзя делать 11 декабря

Народные приметы и традиции

В четверг, 11 декабря, в православном календаре день памяти святого преподобного Даниила Столбника. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 декабря

Преподобный Даниил Столпник жил в IV-V веке, во времена, когда христианская аскетика на Востоке развивалась особенно активно. Он происходил из Сирии, хотя точных сведений о его родителях и семье нет. Известно, что с ранних лет Даниил стремился к суровой духовной жизни, отойдя от мирских забот и материального комфорта.

видео дня

Даниил Столпник известен тем, что практиковал столбнячный подвиг - форму суровой аскезы, когда монах живет на вершине высокого столба, практически отделенный от мира. Эта традиция восходит к святому Симеону Столбнику (IV в.), и Даниил стал ее продолжателем.

Его столб (колонна) по разным источникам имел высоту около 4-5 метров, и на нем Даниил проводил почти всю жизнь, преданную молитве и посту. Он практиковал полное отчуждение от мира, отказываясь от земных радостей и общения, кроме тех, кто приходил за духовным советом.

Святой Даниил был известен своей мудростью и даром пророчества. К нему приходили люди в поисках духовной поддержки и совета, несмотря на суровость его образа жизни. Его слова и советы были краткими, но очень содержательными, что стало признаком подлинного духовного авторитета среди аскетов того времени.

Его преданность молитве и посту, а также умение духовно наставлять людей сделали его примером для многих христианских монахов и святых, шедших по его пути.

Даниил Столпник - один из символов экстремальной аскезы и духовной строгости в христианстве. Его жизнь показывает, что молитва, смирение и полная преданность Богу могут достигаться даже в самых строгих условиях. Он стал примером для последующих поколений столбников, аскетов и отшельников, особенно на Востоке.

Что нельзя делать 11 декабря

В этот день по народным приметам не стоит вступать в споры или ссориться - считается, что конфликты открывают нечистые двери, и это может лишить дома счастья на целый год. Также не рекомендуется брать в руки острые предметы, чтобы не навлечь неприятности. Кроме того, по поверьям, 11 декабря нельзя ничего выносить или отдавать из дома - иначе вместе с вещами пойдет и удача и благополучие.

Что можно делать 11 декабря

В этот день к святому обращаются с просьбами о здоровье для себя и родных, защите для детей и близких, а также о благосостоянии и финансовой стабильности.

Народные приметы и традиции

Выпавший ночью снег по примете будет лежать долго.

Вороны летают по кругу - будет снегопад.

Если в этот день тепло - по примете, скоро могут прийти заморозки.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред