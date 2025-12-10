Европа срочно строит защиту на случай ухода США из НАТО – Politico

Ключевой вопрос теперь заключается не в том, возьмет ли Европа на себя основную ответственность за оборону, а когда.

https://glavred.info/world/evropa-srochno-stroit-zashchitu-na-sluchay-uhoda-ssha-iz-nato-politico-10722797.html Ссылка скопирована

Европа срочно строит защиту на случай ухода США из НАТО / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОПУ

О чем говорится в материале Politico:

Ответственность за оборону Европы на самой Европе

Проблема Европы - перейти от слов к делу

Даже если администрация Трампа захочет выйти из НАТО, Конгресс может этому помешать

Поток атак президента США Дональда Трампа на Европейский союз заставляет европейских лидеров столкнуться с немыслимым: будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности, и Европе приходится организовывать собственную оборону гораздо быстрее и раньше, чем кто-либо ожидал. В ожидании сокращения роли США лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой, пишет Politico.

Многие важнейшие решения, касающиеся Украины, формируются внутри неформальной "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, а также в нее входит Германия.

видео дня

Но в то же время политики ЕС обсуждают более глубокую координацию в рамках возглавляемых Великобританией Объединенных экспедиционных сил - или продвижение более сильного "европейского столпа" внутри НАТО, идею, давно поддерживаемую Парижем и теперь набирающую поддержку в Берлине.

Ответственность за оборону Европы на самой Европе

Ключевой вопрос теперь заключается не в том, возьмет ли Европа на себя основную ответственность за оборону, а когда. Отсутствие государственного секретаря США Марко Рубио на недавней встрече министров иностранных дел НАТО - событие, которое в истории альянса случалось всего несколько раз - вызвало тревогу среди европейских и бывших натовских чиновников.

Эта тревога усилилась, когда его заместитель Кристофер Ландау обвинил страны ЕС в том, что они уделяют приоритет собственным оборонным промышленностям, вместо продолжения закупок у США.

Стремления создать новые форматы взаимодействия, независимые от Вашингтона, получили дополнительный импульс на прошлой неделе после публикации новой Стратегии национальной безопасности (NSS) администрации Трампа.

"Дни, когда Соединенные Штаты держали на плечах весь мировой порядок, как Атлант, закончились. Богатые, развитые страны должны взять на себя первичную ответственность за свои регионы", - говорится в документе.

В Европе, утверждается в стратегии, массовая миграция "меняет континент и создает разногласия".

"Если нынешние тенденции сохранятся, континент будет неузнаваем уже через 20 лет или меньше. И потому совсем не очевидно, будут ли экономики и армии некоторых европейских стран достаточно сильными, чтобы оставаться надежными союзниками", - также говорится в документе.

В NSS также описано, что если среди союзников по НАТО большинство станут неевропейскими странами, то "открытым остается вопрос: будут ли они видеть свое место в мире - и свой союз с США - так же, как те, кто подписывал устав НАТО".

Трамп же недавно повторил свою мысль: "Европа, подвергшаяся массовой миграции, разлагается и не имеет целей. Лидеры блока - слабые и просто не знают, что делать".

Новый европейский порядок

На фоне непрекращающихся атак со стороны администрации Трампа Европейский союз тихо работает над новыми гарантиями безопасности - на случай, если гарантия НАТО окажется ненадежной.

"Вопрос в том, нужны ли нам дополнительные гарантии безопасности и институциональные механизмы, чтобы быть готовыми - если статья 5 вдруг не будет реализована. Тем не менее, мы всегда должны рассчитывать на статью 5", - отметил комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс в конце ноября.

Юридическая основа для таких гарантий есть в статье 42.7 договора ЕС о взаимной обороне - она появилась после войны в Косово в конце 1990-х, когда французский лидер Жак Ширак и британский премьер Тони Блэр призвали Европу взять оборону в собственные руки. В Европе хотят в течение следующего года подробно прописать положения статьи, чтобы коды действий стран в случае нападения были ясны.

Конец эпохи

На фоне предупреждений европейских военных и разведок о том, что атака России может произойти уже к 2028 году, традиционное отношение Европы к обороне - и зависимость от США - стремительно меняется.

До недавнего времени Германия твердо поддерживала НАТО, возглавляемое США. Но при канцлере Фридрихе Мерце Берлин ведет переговоры с Парижем о том, как французский ядерный потенциал может усилить европейскую безопасность.

Одновременно Мерц демонстрирует все большую готовность расходиться с Вашингтоном по вопросам Украины и архитектуры безопасности Европы. Некоторые положения стратегии национальной безопасности США он назвал "неприемлемыми".

Дефицит возможностей

Проблема Европы - перейти от слов к делу. Ставки огромны - в том числе потому, что серьезное усиление континентальной обороны потребует перераспределения ресурсов от соцрасходов, что может привести к падению правительств.

Есть и институциональная проблема: США остаются крупнейшим партнером НАТО, а значит альянс - не место для планирования будущего "без Америки".

"Это подорвало бы сам смысл НАТО", - сказал один из дипломатов. И сейчас внутри альянса нет планирования на случай НАТО без США, говорится в материале.

Некоторые дипломаты на правах анонимности интерпретируют сигналы Вашингтона не как подготовку к выходу из НАТО, а как мощный "пинок" Европе, пока США переключают внимание на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион. "США и союзники по НАТО относятся к обязательствам по статье 5 очень серьезно. Статья 5 нерушима. Но у нас есть ожидания", - заявил посол США Уитакер.

А именно: чтобы европейцы взяли на себя основную ответственность за обычную оборону континента, пишет СМИ.

Сможет ли Европа заменить США

Одна из самых сложных задач - восполнить возможности, которые сейчас предоставляет Америка.

Сейчас европейцы дают до 60% возможностей в некоторых областях. Но в критически важных - разведка, стратегические перевозки, дальние удары - львиная доля зависит от США. Европе будет крайне сложно закрыть этот дефицит, особенно за год-два.

При этом некоторые чиновники указывают: даже если администрация Трампа захочет выйти из НАТО, Конгресс может этому помешать. Закон о обороне, который вскоре может быть вынесен на голосование, вводит ограничения на сокращение американских войск в Европе - это двухпартийный "ответ" стратегии Белого дома.

Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер заявил, что новая стратегия - не что иное, как: "Предательство 80 лет двухпартийной политики США".

Как Кремль манипулирует Трампом - мнение эксперта

Как писал Главред, в Кремле пришли к выводу, что попытки давить на команду Дональда Трампа страхом не дают результата. Нынешние обращения Москвы к США являются элементом более широкой стратегии, в которой российская сторона делает ставку на подкуп и обещания выгоды для Вашингтона и лично для Трампа. Об этом отметил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Он отметил, что вместе с жесткими заявлениями о войне россияне пытаются продвигать среди американского истеблишмента и самого Трампа тезис об экономических преимуществах сотрудничества с Россией. В частности, Кремль предлагал США фактически "перехватить" у Европы замороженные российские активы на 100 млрд долларов и поделить их пополам с РФ.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и ее европейские союзники прорабатывают "рамочный документ, гарантии безопасности и план восстановления". 10 декабря обновленное видение мирного плана передадут США.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент У Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред