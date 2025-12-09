'Близки к соглашению': Стубб раскрыл три документа, которые обсуждают на переговорах

Президент Финляндии заявил, что после переговоров план сократили до 20 пунктов с более приемлемыми условиями.

Главное:

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо

Первоначальный план США из 28 пунктов сократили до 20

Переговоры ведутся вокруг трех документов

Украина и Россия сейчас ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за годы войны. Переговоры сейчас ведутся вокруг трех отдельных документов. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.

Во время мероприятия в Хельсинки 9 декабря Стубб раскрыл, что дискуссии ведутся вокруг трех отдельных ключевых документов. По его словам, стороны "достаточно близки" к соглашению. После нескольких недель "безумных переговоров" Украине удалось смягчить первоначальный мирный план, который был выгоден России, и перейти к более приемлемым условиям.

Сначала американская сторона предложила план из 28 пунктов, который был выгоден России, поскольку содержал "абсолютно неприемлемые" условия, такие как попытки запретить Киеву вступление в НАТО и ограничить численность его армии. Однако после переговоров между европейскими лидерами и президентом Зеленским рамочный документ превратился в 20-пунктный план.

"Оригинальный план из 28 пунктов содержал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул президент Финляндии.

Финский президент подтвердил, что условия потенциального соглашения становятся "более приемлемыми", и заявил, что он "чувствует себя вполне комфортно там, где мы сейчас". Несмотря на достигнутый прогресс, Стубб отметил, что до сих пор нет четкой картины того, как Москву сдержат от осуществления очередной атаки в будущем.

Второй документ, по его словам, касается гарантий безопасности для Украины. Его согласовывают представители администрации Трампа, украинская делегация и европейские спецслужбы. Стубб уточнил, что речь идет не о классических "жестких" гарантиях безопасности, а скорее о так называемой "коалиции желающих" - объединении стран, готовых участвовать в обеспечении безопасности.

Кроме плана урегулирования войны и гарантий безопасности, переговорщики работают над вопросом финансового восстановления страны. Третий документ касается восстановления Украины после войны.

В то же время министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что путь к миру заключается в изменении расчетов президента России Владимира Путина.

"Если цена, которую он должен заплатить, будет слишком высокой, он может согласиться на что-то меньшее. Я не думаю, что мы можем изменить мнение Путина", - отметил он.

Как можно ускорить завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии Главреду отметил, что главной причиной затягивания войны является нерешительность Запада.

По его словам, Россия имеет ряд слабых мест, удары по которым могли бы существенно снизить ее военный потенциал. Однако отсутствие системного давления со стороны союзников позволяет Кремлю продолжать агрессию годами.

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", - подчеркнул Тука.

Мирный план США - последние новости

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По данным издания Axios, во время переговоров Вашингтон добился от Украины и России определенных уступок.

Уже на следующий день, 7 декабря, Дональд Трамп заявил, что РФ якобы согласилась на предложенный план урегулирования войны. В то же время он утверждает, что украинская команда уже предоставила одобрение американского проекта, а сам Зеленский этого еще не сделал.

Как сообщал Главред, мирный план Дональда Трампа оказался под угрозой из-за категоричной позиции Зеленского. Президент заявил, что Украина не уступит никакие территории, в частности части Донецкой и Луганской областей.

