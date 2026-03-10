В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенок

В Харькове прогремели взрывы после атаки дронов РФ. БПЛА упали среди жилых домов.

Россия атаковала Харьков ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Два попадания дронов Shahed зафиксированы в Холодногорском районе

Первый удар повредил частные дома и хозяйственные постройки

Второй дрон упал на дорогу среди жилых домов в частном секторе

Число пострадавших возросло до четырех

В ночь на 10 марта армия РФ атаковала Харьков дронами. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Об ударе по Холодногорскому району стало известно в 02:40 10 марта. Зафиксированы два попадания вражеского дрона "шахед". В результате первого удара были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Во второй раз зафиксирован "прилет" дрона в дорогу среди домов в частном секторе. Сначала сообщалось о двух пострадавших, позже их число возросло до четырех человек.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Как писал Главред, вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова боевым беспилотником. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.

Как писал Главред, в ночь на 7 марта российские войска осуществили масштабную атаку по территории Украины. Удары были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровской области и других регионах. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Среди погибших есть двое детей. Российская ракета унесла жизнь учительницы начальных классов лицея №6 и ее маленького сына, который учился во втором классе. Также под завалами нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее матери.

РФ изменила тактику ударов по Украине: мнение эксперта

Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что за первую неделю марта 2026 года армия РФ применила для ударов по Украине 915 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было более 810 целей или 89% от общего количества дронов.

В течение первой недели марта был нанесен один комбинированный ракетный удар – в ночь на 7 марта.

В целом интенсивность применения ракетного вооружения, в частности баллистических ракет в течение первой недели марта у противника снизилась в сравнении с предыдущими месяцами. Это не говорит, что такая умеренная тенденция продержится до конца месяца, но не отметить этот факт нельзя.

Так же, в очередной раз на себя обращает внимание отсутствие в ходе комбинированного удара на этой неделе ракет Х-101. Это может указывать на то, что командование РФ пытается балансировать применением дозвуковых крылатых ракет.

Баллистические ракеты сохранили своё присутствие в списке как главный инструмент террора.

"Тем не менее, с учётом выше озвученных цифр, оптимизма по умеренности налётов и ударов на март не испытываю. Скорее мы сейчас можем наблюдать период восполнения БК после февральского рекордного применения ракетных средств, а так же эффект от успешных поражений СОУ объектов складирования и хранения российских дронов камикадзе", - отметил Коваленко.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

