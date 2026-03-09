Оказалось, что черные носки могут вызвать неожиданные неудобства для экипажа.

Черные носки опасны на ночных рейсах

Экипаж рискует споткнуться из-за незаметных ног

Спрос на компрессионные носки стремительно растет

Пассажиры, которые готовятся к длительным перелетам, обычно выбирают максимально комфортную одежду. Но, как оказалось, даже цвет носков может повлиять на безопасность в салоне самолета.

Об этом рассказал британский бортпроводник Крис Мейджор, имеющий более 25 лет опыта работы в авиации, пишет Express.

Мейджор объясняет, что во время ночных рейсов, когда освещение приглушено, черные носки становятся почти незаметными на темном полу. Пассажиры часто вытягивают ноги в проход, чтобы удобнее устроиться или размяться, и это создает риск для экипажа, который передвигается по узкому проходу с напитками или горячей едой. По словам бортпроводника, в таких условиях легко споткнуться, что может привести к инцидентам и нарушить спокойствие в салоне.

Параллельно с этим растет интерес путешественников к советам по комфортным перелетам. На Reddit активно обсуждают пользу компрессионных носков, которые помогают уменьшить усталость и улучшить самочувствие после многочасового сидения.

Один из пользователей отметил, что даже хорошая физическая форма не гарантирует отсутствия проблем с кровообращением, а компрессионные носки заметно облегчили его состояние после 10-часового рейса.

Аналитики AI SEO подтверждают тренд: за последний месяц количество запросов "компрессионные носки для полетов" в Google выросло на 140%. Это свидетельствует о том, что пассажиры все более внимательно относятся к деталям, которые могут сделать путешествие более комфортным и безопасным.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

