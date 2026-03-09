Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

Бывший советник по нацбезопасности США Джон Болтон предположил, что Владимир Путин может предложить Дональду Трампу обмен в контексте войны в Украине.

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине, - Болтон / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Кремль может использовать ситуацию в Иране для уступок Трампа в контексте Украины

Стороны могут прекратить передавать разведданные Ирану и Украине соответственно

Президент США Дональд Трамп может обратиться к российскому диктатору и военному преступнику Путину с просьбой прекратить передавать Ирану разведывательные данные. В ответ глава Кремля может потребовать аналогичного решения США для Украины. Об этом в комментарии CNN сообщил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон

По его мнению, Путин теоретически может согласиться остановить передачу разведданных Тегерану, однако в ответ попытается добиться прекращения американской разведывательной поддержки Украины. Болтон не исключает, что президент США может рассматривать такой вариант.

Он также отметил, что подобная ситуация могла бы возникнуть, если Трамп обратится к Путину с претензиями по поводу передачи Россией разведывательной информации Ирану.

"Путин говорит: "Давай заключим соглашение, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине", - сказал Болтон.

Какой сигнал Трамп послал Путину - мнение эксперта

Как писал Главред, в ночь на 28 февраля США вместе с Израилем провели масштабную военную операцию против Ирана — стратегического союзника России и одного из главных поставщиков вооружения для войны против Украины. Руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что события вокруг Ирана могут стать важным сигналом для других авторитарных режимов, в частности для Владимира Путина.

По его мнению, российский диктатор вынужден делать определенные выводы, особенно учитывая стремление президента США Дональда Трампа усилить контроль над мировым нефтяным рынком.

"Ликвидация аятоллы Хаменеи в его бункере — прямой сигнал для диктаторов: ни бункеры, ни наличие ядерного оружия не спасут", — отметил Огрызко.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Как РФ помогает Ирану — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по информации The Washington Post, Россия передает Ирану разведывательные данные о потенциальных целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никаких доказательств того, что Россия помогает Ирану во время американо-израильской операции. Во время общения с журналистами на борту президентского самолета он сказал, что не имеет оснований считать, что Москва поддерживает Тегеран.

Кроме того, во время круглого стола в Белом доме Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста. Корреспондент Fox News Питер Дуси поинтересовался возможной передачей Россией разведывательных данных Ирану для атак на американские позиции на Ближнем Востоке. Президент не дал журналисту закончить вопрос, перебил его и заявил, что ситуация с Ираном является "легкой проблемой", после чего раскритиковал саму формулировку вопроса.

