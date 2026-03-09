Укр
Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

Инна Ковенько
9 марта 2026, 17:56
На карте появляются новые "красные зоны", свидетельствующие о постепенном закреплении противника на приграничных территориях.
Враг расширяет зону контроля вблизи государственной границы
Враг расширяет зону контроля вблизи госграницы / Коллаж: главред, фото: DeepState, росСМИ

Главное:

  • Враг расширил оккупацию в Сумской области, под контролем РФ оказались новые приграничные села
  • Вдоль ГКУ создаются "серые зоны", формирующие буферную территорию для врага
  • Аналитики DeepState призывают усилить оборону дронами и рекомендуют местным жителям эвакуироваться

На государственной границе Украины фиксируется расширение зон контроля российских войск, а на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию.

Противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и оттянуть украинские ресурсы. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Отмечается, что участок в районе села Грабовское Краснопольской общины Сумской области, который перешел под контроль войск РФ в декабре, расширился до 45 км2 оккупированной зоны. Также враг вошел в населенные пункты Поповка и Высокое. Этот участок удерживают подразделения территориальной обороны.

Также аналитики упоминают населенный пункт Сопич Есманьской общины Шосткинского района, который был недавно в активном обсуждении. Сообщается, что российская пехота зашла в село, действовала в полном снаряжении и во время рейда прикрывалась местными жителями, похищая их. Этот участок также удерживают подразделения ТрО.

Кроме того, южнее к "красной зоне" отнесли населенный пункт Комаровка Шосткинского района Сумской области, в котором сначала фиксировались вражеские войска, а затем там засели. Этот участок также удерживают подразделения ТрО.

"Одновременно с этим, вдоль границы имеется большое количество серых зон, в которых фиксируется противник, прощупывает обстановку и при возможности обязательно ею воспользуется. В частности, противник таким образом формирует себе буферную зону на нашей территории, чтобы обезопасить свою границу, иметь участки наблюдения, чтобы обеспечить наличие информации перед любыми нашими маневрами, ведь есть участки, где противник просто выставляет наблюдательный пункт из нескольких или даже одного бойца", - рассказали аналитики проекта.

В DeepState также подчеркнули необходимость усиления внимания к обороне приграничных участков, в частности по обеспечению подразделений ресурсами, такими как беспилотники, которые могли бы препятствовать перемещению российской пехоты и ее закреплению в приграничных населенных пунктах.

В то же время местное население призывают к эвакуации, ведь пребывание в приграничной зоне представляет серьезную опасность из-за действий оккупантов, которые пренебрегают человеческими жизнями.

Каковы планы РФ на приграничные регионы Украины

Как писал Главред, российские оккупационные силы не оставляют намерений расширить так называемую "зону безопасности" вдоль украинской границы. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в Черниговской области в случае активизации противника это, вероятно, будет происходить преимущественно в приграничной зоне — в формате единичных рейдов или диверсионных действий террористического характера.

Эксперт также отметил, что российские войска могут пытаться продвигаться ближе к окраинам Сум или создавать условия для системного террора по образцу Харькова или Херсона, с постоянным применением FPV-дронов.

"То есть их задача сейчас заключается не столько в выходе на окраины города, сколько в приближении на такое расстояние, которое позволит постоянно терроризировать гражданское население и провоцировать панические настроения среди местных жителей", - резюмирует он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов заявлял, что российская оккупационная армия рассматривает Запорожье как следующее направление воздействия на Вооруженные силы.

Кроме того, подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей зоне ответственности.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

война в Украине Сумщина DeepState Фронт
