Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

В Венгрии убеждены, что санкции против РФ нанесут серьезный ущерб европейским людям.

Орбан и Сийярто озвучили новые требования / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/FM_Szijjarto

Главное:

Венгрия призывает ЕС отменить запрет на импорт нефти и газа из РФ

Орбан также обвинил Украину в росте цен на нефть

Европейский Союз должен немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, с эскалацией войны на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива значительная часть мирового энергоснабжения сейчас оказалась под угрозой.

Он добавил, что Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке сокращает и мировые поставки.

"Когда поставки сокращаются, цены растут. Поэтому Европа сталкивается с риском резкого роста цен. Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейским людям и европейской экономике. Основное внимание должно быть сосредоточено на защите интересов европейцев, а не идеологии", - подчеркнул Сийярто.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Заявление Орбана об отмене санкций

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан снова обвинил Украину в росте цен на нефть в стране. Мол, дело не только в обострении ситуации на Ближнем Востоке, но и в "блокировании" поставок нефти из РФ через "Дружбу".

Он заявил, что обратился к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции, введенные против энергоносителей из РФ.

Орбан в очередной раз добавил, что остановка транзита нефти из страны-агрессора является угрозой не только для Венгрии, но и для всего ЕС.

"Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей. Я инициировал это в письме к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен", - подытожил он.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

ЕС может сделать экспорт российской нефти убыточным

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар говорил, что сделать российский нефтяной экспорт убыточным – это хорошая идея, но для достижения результата необходимы скоординированные действия всех заинтересованных сторон.

"Обнулить экспорт российской нефти, наверное, невозможно, но сделать его убыточным для России – вполне реально. Чтобы обнулить, нужно, чтобы НАТО и Евросоюз действовали, а не сидели в кустах", – подчеркнул он.

Ультиматумы из-за "Дружбы" – что известно

Как сообщал Главред, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее говорил, что Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.

Кроме того, Орбан сообщал, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

О личности: Виктор Орбан Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

