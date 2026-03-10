Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

Вы узнаете:
После Пасхи в Украине традиционно наступает особый период молитвенной памяти об усопших. В это время семьи посещают кладбища, молятся за родных и собираются вместе, чтобы почтить память близких.
Мы узнали, когда поминать родных в 2026 году в Украине, какие даты установлены церковью и как правильно проводить эти дни.
Когда поминальные дни после Пасхи в 2026 году
В Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминовения усопших в послепасхальный период. Даты зависят от Пасхи, поэтому ежегодно меняются.
В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, а значит, поминальные дни смещаются соответственно.
Решением Священного Синода от 14 июля 2024 года установлено официальное название и период:
- 2-я неделя после Пасхи — Неделя поминовения умерших (Проводы)
Она начинается с Фоминого воскресенья и длится всю неделю.
В 2026 году Проводы пройдут:
- Фомино воскресенье — 19 апреля 2026 года
- Неделя поминовения умерших — с 19 по 25 апреля 2026 года
Именно в этот период большинство украинцев посещают кладбища и молятся за умерших родственников.
Как раньше поминали усопших в Украине
В разных регионах страны традиции немного отличались.
Чаще всего поминовение начиналось со Светлого понедельника и продолжалось до понедельника Фоминой недели. В народе этот период называли проводами, поминками или гробками.
В Украине поминальной считалась вся вторая неделя после Пасхи, которую называли Ведущей неделей.
Позже из церковного календаря распространилась традиция Радоницы — поминального дня во вторник Фоминой недели. Однако в украинской традиции главным оставался именно недельный период поминовения.
Что делать в поминальные дни
В эти даты верующие посещают храмы, подают записки с именами усопших, молятся за упокой, посещают кладбища и приводят в порядок могилы родных
Главное — не формальные обряды, а искренняя молитва, память и благодарность.
