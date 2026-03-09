Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССР

Почему граненой стакане именно 16 граней и зачем ее создали в СССР. Блогер раскрыл историю легендарного "гранчака", ставшего символом эпохи.

https://glavred.info/culture/sekret-granennogo-stakana-pochemu-graney-imenno-16-i-dlya-chego-ego-sozdali-v-sssr-10747451.html Ссылка скопирована

Почему 16 граней в стакане - для чего в СССР делали граненой стакан / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему 16 граней в стакане

Какова история граненый стакана

Кто создал граненый стакан

Граненый стакан стал одним из самых известных предметов быта советской эпохи. Его можно было увидеть буквально везде — от столовых и поездов до больниц и домашних кухонь. Однако мало кто знает, почему именно эта форма стала такой популярной, зачем ее специально разрабатывали в СССР и почему классический стакан имеет именно 16 граней. О настоящей истории появления легендарного "гранчака" рассказал блогер, автор YouTube-канала"Историк".

Главред выяснил, почему граненый стакан имеет 16 граней.

видео дня

Когда появился первый граненой стакан

По словам исследователей истории быта, первые подобные стаканы появились еще несколько веков назад.

"Граненый стакан появился еще во времена Петра I. Стекольный мастер Ефим Смолин изготовил толстостенный стакан и вручную придал ему огранку", — говорится в видео

Существует даже известная легенда о том, как новую посуду представили российскому царю.

"Свое творение он принес Петру I и заявил, что такая форма стакана делает его небьющимся. Петр I налил полный стакан водки, выпил его и с размаха швырнул на пол. Хотя стакан и разбился, Петр I воскликнул: "Стакану быть", — отмечает блогер.

После этого подобные стаканы начали быстро распространяться.

Смотрите видео об истории "гранчака":

Почему граненый стакан был популярен на флоте

Необычная форма оказалась не просто декоративной.

"Граненый стакан быстро стал популярным. Особенно на флоте, поскольку при шторме в море, переворачиваясь, он не мог далеко покатиться и разбиться", — объясняет блогер.

Именно практичность и прочность сделали эту посуду удобной в использовании.

Как граненый стакан создали заново в СССР

Несмотря на древнюю историю, современный вид "гранчак" получил уже в советское время.

"Первые граненые стаканы машинного производства появились в 1914 году, когда на Уршельском стекольном заводе была запущена бельгийская печь, которая варила аптекарскую и столовую посуду", — рассказывает автор канала "Историк".

Однако в 1943 году власти СССР решили создать новую, более удобную модель.

"В 1943 году руководство СССР поставило задачу Ленинградскому заводу художественного стекла разработать новый граненый стакан. Группой художников, которая занималась ее разработкой, руководила Вера Мухина, известный скульптор, создавшая монумент "Рабочий и колхозница". Они должны были разработать стакан, который мог бы массово использоваться в заведениях общественного питания", — отмечает блогер.

Почему граненый стакан был таким прочным

Новую посуду создавали специально для интенсивного использования.

"Новый стакан должен был стать более прочным, красивым и удобным в эксплуатации. Выпускать гранчак решили на заводе в Гусь-Хрустальном, и 11 сентября 1943 года появился первый советский граненый стакан. Стаканы действительно были очень прочными, поскольку применялся обжиг, а грани работали как ребра жесткости. Количество граней варьировалось от 10 до 20, а в верхней части стакана грани переходили в гладкий ободок", — рассказывает автор канала "Историк".

Именно благодаря этому пользоваться ею было удобно.

Почему граней на стакане именно 16

После экспериментов с различной формой производители остановились на одном варианте.

"После выпуска нескольких пробных партий решили все же остановиться на 16-гранном стакане", — рассказывает блогер.

Причина такого решения была символической.

"Дело в том, что на тот момент в состав СССР входило 16 союзных республик. 16-й республикой была Карело-Финская республика", — объясняет автор канала "Историк".

Поэтому форма стакана имела даже идеологическое значение.

"Поэтому 16 граней имели символическое значение", — добавляет блогер.

Почему граненый "гранчак" был так популярен

После запуска производства новый стакан быстро стал стандартом для всего СССР.

"Из этих стаканов пил весь Советский Союз. Они были везде — в столовых и ресторанах, буфетах и кафе, больницах и поездах, в автоматах с газировкой и в домах миллионов людей. В кулинарных книгах того времени все рецепты указывались не в граммах, а в стаканах. Объем стакана составлял 200 мл до стеклянного ободка и 250 мл до краев. Позже начали выпускать стаканы объемом 50, 100, 150 и даже 350 мл, которые также быстро приобрели популярность у населения", — резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала — более 17 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред