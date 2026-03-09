Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

Алексей Тесля
9 марта 2026, 18:21
РФ рассматривался вариант демонстрационного использования тактического ядерного оружия в нейтральных водах, предупредил Тарас Жовтенко.
Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США
Эксперт прокомментировал ядерный шантаж Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Жовтенко:

  • РФ рассматривает вариант применения ядерного оружия на территории Украины
  • РФ также рассматривался вариант демонстрационного использования ТЯО

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко прокомментировал ситуацию вокруг ядерного шантажа РФ.

В интервью Главреду он напомнил о том, что ранее Соединенные Штаты, по сообщениям СМИ, передали России как публичные, так и непубличные предупреждения о возможных последствиях применения ею ядерного оружия.

видео дня

"Рассматривались несколько сценариев. Применение ядерного оружия РФ на территории Украины. В такой ситуации Россию предупредили, что силы США в Европе уничтожат всю российскую группировку на материковой части Украины за несколько дней", - отметил эксперт.

По его словам, в РФ также рассматривался вариант демонстрационного использования тактического ядерного оружия в нейтральных водах.

"В частности, рассматривалась либо акватория Черного моря, либо район острова Змеиный, за который тогда шли бои. Тогда администрация Байдена предупредила, что в таком случае Россия может попрощаться со своей группировкой в оккупированном Крыму и Черноморским флотом. На тот момент в Средиземном море находилась американская авианосная группа, и ее ресурсов было вполне достаточно, чтобы изгнать россиян с полуострова", - подчеркнул он.

По словам собеседника, еще одним вариантом мог быть удар РФ по одной из стран НАТО.

"Здесь Кремлю были сделаны самые серьезные предупреждения, ведь тогда российскому руководству донесли мысль, что РФ может потерять ядерный арсенал на Северном полюсе, а личные последствия для военно-политического руководства будут необратимыми. После таких сигналов риторика Кремля резко изменилась: Москва начала заявлять, что ее "неправильно поняли", что она никому не угрожает ядерным оружием, и что ядерную войну выиграть невозможно, а РФ якобы способна победить Украину исключительно конвенционным вооружением", - добавил Жовтенко.

Угроза ядерный войны: предупреждение экспертов

По мнению некоторых экспертов, в случае масштабного ядерного конфликта число погибших может достигнуть миллиардов уже в первые часы после ударов. Последствия затронут не только политическую карту мира, но и природную систему всей планеты.

Климатологи предупреждают, что в таком сценарии значительные территории умеренных широт — от сельскохозяйственных районов США до Украины — могут на долгие годы оказаться под слоем снега. Это приведёт к резкому падению урожайности и серьёзному нарушению глобальных цепочек поставок продовольствия.

Ядерный шантаж РФ - новости по теме

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность.

Накануне, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

Больше новостей:

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие Тарас Жовтенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

18:12Мир
Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:56Фронт
Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

17:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на завтра, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикоса

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Последние новости

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

18:21

Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
18:12

Новый раунд переговоров: где и когда могут встретиться Украина, РФ и США

17:58

Как вернуть блеск раковинам и кранам: неожиданное средство, которое работает безотказно

17:56

Враг прорвал границу на новом участке фронта: число оккупированных сел растет

17:44

Украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации на год - Зеленский подписал закон

Реклама
17:30

Сорняки пропадут навсегда: один простой способ действует буквально на глазахВидео

17:10

"Не имеет стопов, когда употребляет": экс-жена Остапчука сообщила о насилии

17:02

Будет большой урожай вкусных ягод: чем следует подкормить кусты смородины весной

16:57

Солнце пригреет до +16 градусов: погода вот-вот порадует тернополян теплом

16:41

"Укрзализныця" не проводила расследование в отношении экс-детективов НАБУ, связываемых с убытками на 78 млн грн, – эксперт

16:39

Кацурина впервые публично обратилась к Дантесу на фоне слухов об их разрыве

16:35

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

16:31

"Ценой жизни": погиб Герой Украины, комбриг 39-й бригады тактической авиации Довгач

16:30

"Обнулить экспорт нефти РФ": раскрыт кошмарный для Кремля сценарий

16:26

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 10 марта

16:20

Как сказать по-украински "дурной тон" и "дурной вкус": большинство ошибается

Реклама
16:15

Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемовВидео

16:13

Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

16:04

Орбан и Сийярто озвучили новые претензии к Украине и требования к ЕС - детали

16:01

Какими словами обогатил украинский язык Тарас Шевченко: уникальные неологизмы

15:44

Почти летнее тепло нагрянет на Львовщину: когда потеплеет до +18

15:24

11 стран: Зеленский раскрыл детали помощи Украине в сбивании иранских Шахедов

14:57

Секрет функции старт-стоп в авто: сколько топлива она может сэкономитьВидео

14:56

ССО "ослепили" врага в Крыму и уничтожили командный пункт в Донецкой области

14:53

Настоящая весна охватит Житомирскую область: когда ожидается до +17 тепла

14:17

"На антидепрессантах": MELOVIN заговорил о своем психиатрическом диагнозе

14:12

Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

13:58

Лучше подождать: что категорически не делают в саду в начале весны

13:52

Как американцы борются с колорадским жуком: без ядов и химииВидео

13:46

"Впервые с 2024 года": Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

13:26

Есть жесткие рамки: стали известны требования Николь Кидман к новому бойфренду

13:13

Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"

13:05

"Плакала в трубку полчаса": Козловский рассказал про отношения с Могилевской

12:57

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

12:45

Что положить в пасхальную корзину в 2026 году: список обязательных продуктов

12:41

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Реклама
12:32

Сын Натальи Сумской рассказал о позиции Тони Паперной: "Способ выживания"

12:28

У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака

12:16

Как сказать "лучшее - враг хорошего" на украинском: единственный правильный вариантВидео

11:55

Бензин может подешеветь до 50-60 гривен: украинцам назвали условие падения цен

11:55

Тина Кароль публично послала Ани Лорак: "Я очень хотела это сказать"Видео

11:51

Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсисаВидео

11:46

Победительница Нацотбора изменила песню для Евровидения 2026 — деталиВидео

11:44

Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

11:22

Худшие цвета для стен в спальне: какие оттенки мешают спать

11:21

Резкое потепление накроет Ровенскую область: синоптики удивили прогнозом

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять