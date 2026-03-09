Угроза ядерного удара РФ по странам НАТО: раскрыт сценарий ответа США

РФ рассматривался вариант демонстрационного использования тактического ядерного оружия в нейтральных водах, предупредил Тарас Жовтенко.

Эксперт прокомментировал ядерный шантаж Кремля

Главное из заявлений Жовтенко:

РФ рассматривает вариант применения ядерного оружия на территории Украины

РФ также рассматривался вариант демонстрационного использования ТЯО

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко прокомментировал ситуацию вокруг ядерного шантажа РФ.

В интервью Главреду он напомнил о том, что ранее Соединенные Штаты, по сообщениям СМИ, передали России как публичные, так и непубличные предупреждения о возможных последствиях применения ею ядерного оружия.

"Рассматривались несколько сценариев. Применение ядерного оружия РФ на территории Украины. В такой ситуации Россию предупредили, что силы США в Европе уничтожат всю российскую группировку на материковой части Украины за несколько дней", - отметил эксперт.

По его словам, в РФ также рассматривался вариант демонстрационного использования тактического ядерного оружия в нейтральных водах.

"В частности, рассматривалась либо акватория Черного моря, либо район острова Змеиный, за который тогда шли бои. Тогда администрация Байдена предупредила, что в таком случае Россия может попрощаться со своей группировкой в оккупированном Крыму и Черноморским флотом. На тот момент в Средиземном море находилась американская авианосная группа, и ее ресурсов было вполне достаточно, чтобы изгнать россиян с полуострова", - подчеркнул он.

По словам собеседника, еще одним вариантом мог быть удар РФ по одной из стран НАТО.

"Здесь Кремлю были сделаны самые серьезные предупреждения, ведь тогда российскому руководству донесли мысль, что РФ может потерять ядерный арсенал на Северном полюсе, а личные последствия для военно-политического руководства будут необратимыми. После таких сигналов риторика Кремля резко изменилась: Москва начала заявлять, что ее "неправильно поняли", что она никому не угрожает ядерным оружием, и что ядерную войну выиграть невозможно, а РФ якобы способна победить Украину исключительно конвенционным вооружением", - добавил Жовтенко.

Угроза ядерный войны: предупреждение экспертов

По мнению некоторых экспертов, в случае масштабного ядерного конфликта число погибших может достигнуть миллиардов уже в первые часы после ударов. Последствия затронут не только политическую карту мира, но и природную систему всей планеты.

Климатологи предупреждают, что в таком сценарии значительные территории умеренных широт — от сельскохозяйственных районов США до Украины — могут на долгие годы оказаться под слоем снега. Это приведёт к резкому падению урожайности и серьёзному нарушению глобальных цепочек поставок продовольствия.

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность.

Накануне, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

