Срок возвращения на службу после СОЧ могут продлить: в ОП появилась идея

Идея продления срока обсуждается с оборонным комитетом Верховной Рады.

https://glavred.info/ukraine/srok-vozvrashcheniya-na-sluzhbu-posle-soch-mogut-prodlit-v-op-poyavilas-ideya-10627676.html Ссылка скопирована

В ОП заявили, что срок добровольного возвращения из СВЧ могут продлить / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Главное:

1 января 2025 года завершился срок возвращения на службу из СОЧ

Срок добровольного возвращения могут продлить

Планируется активнее привлекать рекрутеров для возвращения военных на службу

Срок для добровольного возвращения на службу военнослужащих, самовольно оставивших часть(СОЧ) могут продлить. Однако точная дата еще не определена. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Чиновница напомнила, что 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу из СОЧ. Поэтому, по словам Верещук, во время межведомственного совещания по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей появилась идея продлить этот срок.

видео дня

"Это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо Председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность", - написала она.

Кроме того, предлагается активнее привлекать рекрутеров из боевых подразделений, чтобы помочь вернуть военных в строй.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, тогда надо дать людям работать и всячески поддержать. К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение", - добавила Верещук.

Возвращение военных из СОЧ - что известно

Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, который дает возможность военным, которые впервые самовольно оставили часть (СОЧ), вернуться на службу. Этот закон касается случаев первого дезертирства во время военного положения, и такие военнослужащие могут обратиться к следователю или прокурору с намерением восстановиться в части.

Как сообщал Главред, 7 октября Комитет ВР по вопросам обороны и нацбезопасности поддержал этот законопроект. Военных, которые впервые самовольно покинули часть, должны восстановить в течение 72 часов после возвращения с готовностью продолжить службу.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон. Теперь, по новым правилам, те, кто дезертировал впервые, могут избежать наказания и добровольно вернуться к службе без последствий.

Читайте также:

Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред