Украина будет иметь серьезные последствия: Лубинец сделал заявление о мобилизации 18-летних

По состоянию на декабрь 2024 года поступило почти четыре тысячи жалоб на действия работников ТЦК.

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Будут ли мобилизовать 18-летних в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы Лубинца:

Какая категория мужчин больше всего подходит для мобилизации

Украинцы массово жалуются на работу ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил мнение, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он отметил, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

"Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста - от 30 до 45 лет", - отметил омбудсмен в интервью изданию "Украинская правда". видео дня

По его словам, по состоянию на декабрь 2024 года к нему поступило почти четыре тысячи жалоб на действия территориальных центров комплектования во время мобилизационных мероприятий. Больше всего обращений было из Закарпатья, вторым по количеству стал регион Кропивницкого.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали 'полностью здоровым', имеет на самом деле болезнь. В результате этого человека мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", - рассказал Лубинец.

В то же время омбудсмен отметил, что бывают случаи, когда жалобы на ТЦК не подтверждаются.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Раде сделали новое заявление о мобилизации с 20 лет. Федор Венсилавский рассказал, что в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

Стало известно кому из украинцев светит статус и как получить бронь от мобилизации. В Украине насчитывается около 20 тысяч предприятий, которые определены как критически важные. Предприятия, которые не подадут документы на подтверждение, будут лишены статуса критически важных.

В ВСУ сказали, пришло ли время принимать решение о мобилизации 18-летних. Представитель ОК "Запад" рассказал, что на сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. Он считает, что обсуждать снижение мобилизационного порога на разных уровнях можно, но необходимости пока нет.

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