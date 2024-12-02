Бронь от мобилизации: кому из украинцев светит статус и как его получить

В Украине определили критически важные предприятия в разных отраслях экономики.

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Украинцам рассказали о бронировании от мобилизации / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

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В Украине 20 тысяч критически важных предприятий

Бронировать работников можно до 28 февраля 2025 года

Заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Коваль прокомментировала вопрос бронирования от мобилизации.

В Украине насчитывается около 20 тысяч предприятий, которые определены как критически важные, подчеркнула она в комментарии "Громадському радио".

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По словам представителя Минцифры, к 15 октября уже были определены критически важные предприятия в разных отраслях экономики.

"Большинство из них прошли аудит и сохранили статус критических. Для таких предприятий уже сейчас можно бронировать работников, но только до 28 февраля 2025 года", – пояснила она.

В то же время чиновница напомнила, что все предприятия должны подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года.

Предприятия, которые не подадут документы на подтверждение, будут лишены статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование, добавила Коваль.

/ фото: Главред

Условия бронирования

По словам Коваль, чтобы сохранить статус критически важного предприятия, компании должны удовлетворять ряду новых требований. Среди них:

Средняя заработная плата - не менее 20 тысяч гривен в месяц;

Отсутствие налоговых долгов.

Но если окажется, что забронированный работник получает менее 20 тыс. грн ежемесячно – компанию лишат статуса критически важного. Кроме того, шесть месяцев компания будет иметь запрет на повторную подачу документов для получения бронирования.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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