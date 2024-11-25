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Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс

Юрий Берендий
25 ноября 2024, 01:30
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Попытки увеличения численности армии без ее механизации и создания новых видов вооружения не принесет успеха в войне с РФ, считает аналитик.
Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс
Эксперт указал на важный нюанс относительно мобилизации женщин / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

О чем сказал Загородний:

  • Украина должна определить стратегию войны с Россией
  • Воевать с Россией "в лоб" приведет лишь к значительным потерям
  • Для успеха в войне Украине необходима механизация и новые виды оружия

Украина должна определиться со стратегией войны, учитывая численное преимущество России. Как отметил политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде, сколько бы Украина не мобилизовала людей, включая женщин, российских солдат всегда будет больше. Лобовая борьба с таким противником лишь приведет к большим потерям и истощению ресурсов.

По его мнению, ключом к победе является механизация армии и перенос боевых действий на территорию России. Только при таких условиях можно рассчитывать на победу Украины в краткосрочной перспективе.

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"Это означает, что лучше переучивать людей для работы над созданием оружия, в частности ракет. Нужно привлекать к этому процессу женщин, мужчин и даже подростков через техникумы. Создавать массово оружие, дроны, взрывчатку и все, что может бить по территории России. Только это способно привести к хорошим результатам", - указывает он.

Загородний отмечает, что попытки увеличить численность мобилизованных являются бесперспективными. Он отмечает, что численность населения России и ее мобилизационный потенциал значительно больше украинских. К тому же Россия имеет возможность привлекать наемников, поэтому на поле боя их всегда будет больше.

"Единственный способ нивелировать это численное преимущество - механизация, новые виды оружия, инвестиции в научные разработки. Эти усилия должны привести к тому, чтобы, например, на одного россиянина приходилось три дрона, которые точно его достигнут. Или чтобы удары наносились, пока российские солдаты еще на своей территории: человек приходит в казарму за 500 километров от фронта, а туда уже прилетает ракета - и нет ни казармы, ни мобилизованного", - отмечает эксперт.

По его мнению, успех возможен только при другом подходе. Загородний считает, что дискуссии о численности армии являются ошибочными. Армия - это лишь один из элементов обороны, тогда как основная работа должна выполняться в тылу. Однако, как он отмечает, с организацией тыла в Украине сейчас существуют серьезные проблемы.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, предложения народных депутатов по ликвидации ТЦК и СП выглядят по меньшей мере необоснованными и вредят национальной безопасности и обороноспособности Украины. Об этом заявил Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News отметил, что основной проблемой для Украины на фронте является нехватка солдат, а не оружия, и Киев должен усилить мобилизационные усилия.

В то же время, согласно закону, все военнообязанные женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК. Как отметили в Кременчугском районном ТЦК и СП, принудительная мобилизация женщин не предусмотрена. Их привлечение в ряды ВСУ возможно исключительно по собственному желанию.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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