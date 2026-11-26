Старинная фермерская поговорка связывает холодный декабрь с продолжительными морозами, которые могут сохраняться до весны.

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Приметы о зиме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какую зиму предсказывает старинная народная приметка

Почему после холодного декабря ожидалось 18 недель морозов

Стоит ли доверять народным прогнозам погоды

С приближением календарной зимы всё больше людей интересуются, насколько холодными и снежными будут следующие месяцы. В прошлом, когда ещё не существовало современных методов прогнозирования погоды, люди ориентировались на многолетние наблюдения за природой. Особое внимание уделяли декабрю, ведь по погоде первого месяца зимы пытались определить, когда наступит весеннее потепление. Главред расскажет подробнее.

Как пишет австрийское изданиеoe24.at, существует старинная фермерская поговорка, согласно которой морозный декабрь может предвещать затяжную зиму с длительными холодами вплоть до весны.

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Какой будет зима по народным приметам

Старинная крестьянская поговорка гласит: "Если в декабре будет достаточно сильный холод, он продлится целых 18 недель".

В отличие от многих других народных примет, в этом случае внимание уделяется погоде в течение всего месяца, а не отдельным календарным датам.

Речь идет не об одной морозной ночи или кратковременном похолодании, а о длительном периоде низких температур в декабре. Именно стойкие морозы, согласно народным наблюдениям, считались признаком затяжной зимы.

Если верить этому прогнозу, после морозного декабря холодная погода может сохраняться вплоть до апреля, а весеннее потепление - наступить значительно позже, чем ожидалось.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Почему народная приметка предсказывает 18 недель морозов

На первый взгляд цифра 18 недель кажется удивительно точной. Однако в основе этой поговорки лежат не научные расчёты, а многолетние наблюдения фермеров за погодой.

Еще до появления систематических метеорологических наблюдений люди замечали, что после наступления холодной погоды морозы нередко длились несколько недель подряд.

Причиной этого могли быть устойчивые области высокого атмосферного давления над Центральной Европой, в частности над территорией Австрии.

Для сельского населения такие наблюдения имели особое значение. Короткие поговорки помогали запоминать погодные закономерности и передавать накопленный опыт из поколения в поколение.

В то же время цифра "18 недель" не имеет точного научного обоснования.

Могут ли морозы длиться до апреля

С метеорологической точки зрения основная идея старинной поговорки вполне понятна. Устойчивые погодные условия действительно могут сохраняться в течение нескольких дней или даже недель.

Однако народная приметка не учитывает естественную изменчивость погоды. Даже после длительного похолодания могут наступить оттепели, а морозные периоды - чередоваться с потеплением.

Согласно современным метеорологическим данным, непрерывный период морозов с декабря по апрель не является типичной закономерностью для Центральной Европы. Поэтому холодное начало зимы не обязательно означает, что все последующие месяцы также будут морозными.

Почему люди продолжают верить в народные приметы

Популярность народных примет также объясняют психологическим явлением, известным как предвзятость подтверждения. Люди склонны искать закономерности даже там, где определенные события могут быть случайными.

Например, если после морозного декабря наступает холодный февраль, многие воспринимают это как подтверждение старинной поговорки. Если же последующие месяцы оказываются теплыми, о народном прогнозе быстро забывают.

Именно поэтому вера в затяжную зиму после морозного декабря сохраняется на протяжении многих поколений, несмотря на отсутствие научного подтверждения.

Старинную поговорку следует воспринимать как часть народной мудрости, а не как достоверный прогноз погоды на зиму 2026–2027 годов.

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